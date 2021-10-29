Шварц: «На протяжении определённого времени мы даже контролировали игру, играли первым номером»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:4).

- С чем связано то, что «Динамо» плохо вошло в игру. Это связано со всей командой или с Иваном Ордецом, у которого еще до гола была ошибка, которая привела к опасному моменту у ворот Шунина?

- Если говорить о пропущенном первом мяче, который был забит Клаудиньо, то в данном случае я бы не стал говорить об ошибке исключительно Ивана Ордеца, это больше относится ко всей линии обороны. В то же время у нас достаточно молодая команда, мы могли в какой-то степени там потерять концентрацию. Нужно отметить, что в течение всего матча и в первом тайме мы играли агрессивно и делали много отборов. Во втором тайме нужно отметить тот факт, что мы оказывали давление. На протяжении определенного времени мы даже контролировали игру, играли первым номером. К сожалению, не смогли забить тот второй гол, на который выходило русло игры. Не хватало индивидуального мастерства, может быть. Мы могли перевернуть игру, но этого не получилось, после этого пропустили два гола за три минуты.