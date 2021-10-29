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Шварц: «На протяжении определённого времени мы даже контролировали игру, играли первым номером»

29 Октября 2021 • 21:56 Комментировать (3)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:4).

- С чем связано то, что «Динамо» плохо вошло в игру. Это связано со всей командой или с Иваном Ордецом, у которого еще до гола была ошибка, которая привела к опасному моменту у ворот Шунина?

- Если говорить о пропущенном  первом мяче, который был забит Клаудиньо, то в данном случае я бы не стал говорить об ошибке исключительно Ивана Ордеца, это больше относится ко всей линии обороны. В то же время у нас достаточно молодая команда, мы могли в какой-то степени там потерять концентрацию. Нужно отметить, что в течение всего матча и в первом тайме мы играли агрессивно и делали много отборов. Во втором тайме нужно отметить тот факт, что мы оказывали давление. На протяжении определенного времени мы даже контролировали игру, играли первым номером. К сожалению, не смогли забить тот второй гол, на который выходило русло игры. Не хватало индивидуального мастерства, может быть. Мы могли перевернуть игру, но этого не получилось, после этого пропустили два гола за три минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
29 Октября 2021 в 22:15
Шварц прав. После левого пендаля,казалось что Зенит посыпался и Динамо захватило эту игру ,но вовремя собрались и дожали до логического завершения.
Mad97
29 Октября 2021 в 22:27
лядь, да успокойся уже! В ворота Зенита, все пендали левые, это все знают, только питерские бьют конкретные пенальти и очень редко! Не смеши народ.
Урзюм
29 Октября 2021 в 23:15
Панимаш, Каравай отлетал после одиноборства и столкновения и не мог контролировать положение рук, движения умышленного в сторону мяча не было.
Карают именно за игру рукой, а не попадание мяча в руку.
До этого мусореныш перед штрафной Зенита также получил мячом в руку, мяч отскочил, он продолжил атаку опасную (спас Клаудиньо). И что это лысое убожество? Свистнуло? Нет.
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окончен Зенит 4:1 Динамо Москва
30.10  14:00 Рубин ... ЦСКА Москва 2.9 3.25 2.6
30.10  16:30 Спартак Москва ... Ростов 1.61 3.85 6.2
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
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