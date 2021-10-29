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Ракицкий: «Раз-два-три, и три очка заработали заслуженно»

29 Октября 2021 • 21:09 Комментировать (3)
Зенит
4:1
Динамо Москва
окончен

Лучший футболист матча «Зенит» - «Динамо» (4:1) Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч ТВ».

- В матче с «Ювентусом» вы уступили право пробить штрафной Дугласу. Сегодня его не было. Почему тогда вы уступили ему удар?

- Я тогда раз ударил и дал Дугласу ударить. Всё честно.

- При счете 1:1 изнутри с поля не было ощущения, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы в этом матче?

- Да, сложности были, мы пропустили. Но мы сегодня не должны были оступаться, так как «Динамо» идет на втором месте. Мы чуть добавили, они просели. Раз-два-три, и три очка заработали заслуженно.

- Такой же штрафной с правой ноги исполнишь?

- Я не добью.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Ярослав Ракицкий
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
29 Октября 2021 в 22:17
Ярик молодчага, вспомнил как это делается. Надеюсь будет чаще радовать такими ударами со штрафного.
Урзюм
29 Октября 2021 в 21:20
Ярик красава.
JUMPER
29 Октября 2021 в 21:13
ай...маладец Ярик!!! отличная игра...отличный гол...)))
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окончен Зенит 4:1 Динамо Москва
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