Ракицкий: «Раз-два-три, и три очка заработали заслуженно»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Динамо» (4:1) Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч ТВ».

- В матче с «Ювентусом» вы уступили право пробить штрафной Дугласу. Сегодня его не было. Почему тогда вы уступили ему удар?

- Я тогда раз ударил и дал Дугласу ударить. Всё честно.

- При счете 1:1 изнутри с поля не было ощущения, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы в этом матче?

- Да, сложности были, мы пропустили. Но мы сегодня не должны были оступаться, так как «Динамо» идет на втором месте. Мы чуть добавили, они просели. Раз-два-три, и три очка заработали заслуженно.

- Такой же штрафной с правой ноги исполнишь?

- Я не добью.