Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Деменко: «Спартак» будет бороться за Лигу чемпионов»

07 Марта 2021, 21:33,

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал результат матча 21 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором красно-белые на своём поле принимали «быков», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Перед началом игры знал, что и у «Спартака» есть проблемы, поскольку все-таки предыдущий матч они проиграли, и у «Краснодара» есть свои проблемы с фланговыми игроками. Не ожидал, что «Спартак» сыграет так, приятно удивили. «Краснодар» вроде бы и не так плохо играл, но первые два мяча выбили их из колеи. Когда начался второй тайм, «Краснодар» забил и были моменты ещё, но «Спартак» забил третий и уже просто уничтожил соперника.

Проблема, конечно, в том, что «Краснодар» потерял трёх игроков обороны. Ионов больше нападающий, играл справа в защите, другого варианта не было. С его зоны голы забили, но его винить здесь нельзя. В обороне у «Краснодара» вообще было что-то непонятное, Чернов начал ошибаться и все остальные.

Такая победа придаст «Спартаку» уверенности, однозначно. Но чтобы говорить о претензиях на чемпионство, хотелось бы посмотреть, как они сыграют с «Динамо». Сейчас мы увидели хорошо готовый физически «Спартак», который делал все гораздо быстрее соперника. Но опять же, может тут дело в «Краснодаре». Вот после «Динамо» уже можно будет говорить, на что может претендовать «Спартак». Никто наверное не думал, что красно-белые так уверенно переиграют соперника 6:1, но это говорит о том, что «Спартак» в хорошей физической форме - Ларссон здорово убегает, Умяров борется, другие игроки тоже, видно как они бегут. То что «Спартак» будет бороться за Лигу чемпионов, я не сомневаюсь. От «Зенита» ещё не такое большое отставание, тем более ещё неизвестно, как «Зенит» сыграет с «Рубином». Борьба будет очень хорошая. Там будут и «Локомотив», и ЦСКА, все интересное впереди нас ожидает», - сказал Деменко

Федун: «Краснодар» - комфортная команда»
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Краснодар, Максим Деменко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола