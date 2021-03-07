Деменко: «Спартак» будет бороться за Лигу чемпионов»

Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал результат матча 21 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором красно-белые на своём поле принимали «быков», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Перед началом игры знал, что и у «Спартака» есть проблемы, поскольку все-таки предыдущий матч они проиграли, и у «Краснодара» есть свои проблемы с фланговыми игроками. Не ожидал, что «Спартак» сыграет так, приятно удивили. «Краснодар» вроде бы и не так плохо играл, но первые два мяча выбили их из колеи. Когда начался второй тайм, «Краснодар» забил и были моменты ещё, но «Спартак» забил третий и уже просто уничтожил соперника.

Проблема, конечно, в том, что «Краснодар» потерял трёх игроков обороны. Ионов больше нападающий, играл справа в защите, другого варианта не было. С его зоны голы забили, но его винить здесь нельзя. В обороне у «Краснодара» вообще было что-то непонятное, Чернов начал ошибаться и все остальные.

Такая победа придаст «Спартаку» уверенности, однозначно. Но чтобы говорить о претензиях на чемпионство, хотелось бы посмотреть, как они сыграют с «Динамо». Сейчас мы увидели хорошо готовый физически «Спартак», который делал все гораздо быстрее соперника. Но опять же, может тут дело в «Краснодаре». Вот после «Динамо» уже можно будет говорить, на что может претендовать «Спартак». Никто наверное не думал, что красно-белые так уверенно переиграют соперника 6:1, но это говорит о том, что «Спартак» в хорошей физической форме - Ларссон здорово убегает, Умяров борется, другие игроки тоже, видно как они бегут. То что «Спартак» будет бороться за Лигу чемпионов, я не сомневаюсь. От «Зенита» ещё не такое большое отставание, тем более ещё неизвестно, как «Зенит» сыграет с «Рубином». Борьба будет очень хорошая. Там будут и «Локомотив», и ЦСКА, все интересное впереди нас ожидает», - сказал Деменко

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