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​Футболисты «Спартака» выйдут на матч в футболках в поддержку Романцева

04 Марта 2021, 17:56,

В начале недели Олег Романцев перенёс операцию из-за инфаркта. В настоящее время бывший игрок и тренер «Спартака» чувствует себя хорошо, его перевели из реанимации в обычную палату.

Футболисты «Спартака» выйдут на игру против «Краснодара» в футболках в поддержку Романцева. Об этом рассказал Антон Фетисов, возглавляющий отдел московского клуба по коммуникациям.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в рамках двадцать первого тура российского чемпионата в воскресенье, седьмого марта. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в семь часов вечера по столичному времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Олег Романцев
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Комментарии (1)
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0
wertygaz
04 Марта 2021, 18:32

Победили бы уже, поберегли сердце Романцева.

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