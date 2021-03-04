​Футболисты «Спартака» выйдут на матч в футболках в поддержку Романцева

В начале недели Олег Романцев перенёс операцию из-за инфаркта. В настоящее время бывший игрок и тренер «Спартака» чувствует себя хорошо, его перевели из реанимации в обычную палату.

Футболисты «Спартака» выйдут на игру против «Краснодара» в футболках в поддержку Романцева. Об этом рассказал Антон Фетисов, возглавляющий отдел московского клуба по коммуникациям.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в рамках двадцать первого тура российского чемпионата в воскресенье, седьмого марта. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в семь часов вечера по столичному времени.