Хинкель: «Это не значит, что схема с четырьмя защитниками будет забыта»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (6:1) поделился впечатлениями от игры.

- По поводу открытого футбола в матче. После второго мяча было много моментов у ворот Максименко. Не было ли желания сыграть более закрыто?

- У «Краснодара» сегодня, конечно же, были моменты. Но когда начинаешь игру подобным образом, прессингуешь, забиваешь быстрые голы, то логично, что с этой работой приходит и какая-то доля удачи. Не было плана садиться абсолютно. Не забывайте, что мы сегодня играли против команды, которая выступала в Лиге чемпионов. Тем не менее, мы отлично отработали. Если бы мы решили сесть к своим воротам, сыграть от обороны после второго забитого гола, то нам бы сказали, что мы боимся. Даже мысли не было прижиматься к своим воротам. Мы провели отличную подготовку на зимних сборах, прекрасно готовы физически, и многие ребята до конца могли высоко прессинговать и атаковать.

- Сегодня у Александра Соболева день рождения. Перед матчем это как-то повлияло на выбор между ним и Понсе?

- О дне рождения Соболева я не знал до сегодняшнего тура. Сегодня мы сидели на завтраке, пришел Александр, и тренер его поздравил с днем рождения. Для меня это новость была. Мы всегда готовимся к матчу, анализируя команду соперника, свои тренировки, смотря кто и как работает. Исходя из этого определяем стартовый состав. Сегодня можно сказать, что со стартовым составом и линией атаки мы угадали. Но наверняка перед игрой никогда не скажешь, верен он будет или нет. В каждом матче есть ключевые моменты. Как я говорил после матча с «Рубином», у Соболева в первом тайме был момент, когда он не попал по воротам буквально с двух метров при нулевом счете. забей он тогда, кто знает, как сложилась бы та игра. Поэтому подготовка к каждому матчу идет по одному сценарию, никаких изменений нет, вкладываем все силы в это. Сегодня выбор был правильным, забили быстрые голы. Можно сказать, что они являлись следствием самоотдачи, которую ребята показали с первых секунд матча.

- Не считаете ли вы, что было ошибкой менять схему в первых матчах года?

- В том и смысл, это наша тренерская профессия. Я прекрасно помню последние два матча первой части чемпионата, декабрьские игры, когда после них нам все говорили, что «Спартак» предсказуем, и что все знают, как мы играем, что у нас нет некой гибкости. Считаю, что мы на сборах приняли правильное решение, что начали отрабатывать новую схему, чтобы у нас появилась гибкость. Два матча сыграли по новой схеме, а сегодня играли по привычной уже отточенной схеме. Но это не значит, что схема с четырьмя защитниками будет забыта, она остается у нас на вооружении. Несмотря на поражение в первых двух матчах, те игры решили ключевые моменты. С «Динамо» при счете 0:1 у Понсе и Мозеса были отличные моменты, чтобы сравнять счет. Сделай они это, как бы сложилась игра? Про «Рубин» я сегодня уже говорил, про момент у Соболева. Есть определенные игровые принципы, которым нужно следовать независимо от выбранной на игру схемы. Сегодня ребята свою задачу выполнили от и до.