Соболев: «Так должен играть «Спартак» дома со всеми»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Краснодар» (6:1) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что для вас значит играть в свой день рождения? Может быть, раньше были какие-то успешные матчи по такому поводу?

- Наверное, впервые я играл в день рождения именно официальный матч. Все время на тренировки выпадало, а сегодня, можно сказать, дебют был.

- Можно ли сказать, что это как-то повлияло на вше настроение?

- Не могу сказать, что как-то повлияло, но сегодня у нас все получилось.

- Какие задания были на игру? Кого при высоком прессинге вы должны были накрывать?

- Наверное, не буду говорить кого, это понятно. Ладно, скажу. У нас было всего два нападающих сегодня, и мы просто бежали на двух центральных.

- А опорного кто должен был брать, Промес?

- Да.

- Насколько для вас комфортна именно такая игра? Потому что по ходу сезона мы видели разные конфигурации в атаке.

- Я думаю, что сегодня по игре всем всё понравилось, счет на табло. Конечно, комфортно играть, и я считаю, что так должен играть «Спартак» дома со всеми.

- Когда вы начали вести 2:0, вы откатились на свою половину поля. Это установка была уже по ходу игры, или был такой план, что после гола спокойно откатываетесь и играете за счет сильных качеств Саши Соболева и Ларссона?

- Неосознанно мы туда сели, просто «Краснодар» стал лучше держать мяч, и мы немножко подсели. Начали, конечно, играть на контратаках. Мы это делать умеем, и все получилось.

- Все ли у вас получилось в моменте со вторым голом?

- Не буду лукавить, когда Промес бежал, я уже знал, что он отдаст мне пас, я такой на сборах гол забил. В голове была мысль, что поле не лучшего качества, и я не очень качественный, решил в голове, что если буду принимать, то, скорее всего, в ногах запутаюсь, поэтому бил в касание.

- Расскажите, что сейчас для команды в такой сложный отрезок значит такая важная победа на фоне такой ситуации с тренером, который вроде летом заканчивает работу с клубом?

- Думаю, что сегодня мы забили шесть мячей, мы сегодня забили всё. Считаю, что сегодня сама игра была очень качественная. Всем понравилась.

- Насколько не хватает Тедеско именно у бровки, около команды?

- Его еще с «Динамо» не будет. Конечно, не хватает, потому что главный тренер есть главный тренер. Но у него есть помощники, Андрес и Макс, они качественные и всегда помогают. Мы замечаем потерю, но у нас все равно есть кому рулить.