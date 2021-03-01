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Экс-игрок ЦСКА Кириченко назвал будущего чемпиона России

01 Марта 2021, 16:41,
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал результат дерби между «Локомотивом» и армейцами, а также дал прогноз на оставшуюся часть сезона в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Первый тайм был абсолютно равный, нужно отметить исполнение голов у игроков «Локомотива». Во втором тайме ЦСКА полностью доминировал, нельзя сказать, что было огромное количество моментов, но 1-2 мяча армейцы могли забить. Считаю, что эту игру ЦСКА не должен был проигрывать.

Что касается итогов сезона, то думаю, «Зенит» станет чемпионом однозначно. Я бы не рассматривал их ничью с «Ростовом» как провал. Да, это потеря очков, но отрыв при этом от преследователей питерцы увеличили. Я не вижу команд, способных составить «Зениту» конкуренцию.

«Зенит» тоже не всегда стабилен, много травм, но сейчас травмированные восстанавливаются и, думаю, команда будет давать результат.

Туров осталось не так много, а отрыв достаточно большой - 5 очков. Другим командам с такой игрой будет очень сложно оказать сопротивление «Зениту». Да, всякое может быть, но по качеству игры нет команды, способной сейчас конкурировать с питерским клубом», - сказал Кириченко.
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Дмитрий Кириченко
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Комментарии (1)
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Zenituwka
01 Марта 2021, 16:55

Что касается качества игры, то именно у Зенита оно одно из самых низких. Игры нет от слова совсем. Игроки к возобновлению чемпионата не готовы.

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