Экс-игрок ЦСКА Кириченко назвал будущего чемпиона России

|
01 Марта 2021, 16:41,
|
|
«Первый тайм был абсолютно равный, нужно отметить исполнение голов у игроков «Локомотива». Во втором тайме ЦСКА полностью доминировал, нельзя сказать, что было огромное количество моментов, но 1-2 мяча армейцы могли забить. Считаю, что эту игру ЦСКА не должен был проигрывать.
Что касается итогов сезона, то думаю, «Зенит» станет чемпионом однозначно. Я бы не рассматривал их ничью с «Ростовом» как провал. Да, это потеря очков, но отрыв при этом от преследователей питерцы увеличили. Я не вижу команд, способных составить «Зениту» конкуренцию.
«Зенит» тоже не всегда стабилен, много травм, но сейчас травмированные восстанавливаются и, думаю, команда будет давать результат.
Туров осталось не так много, а отрыв достаточно большой - 5 очков. Другим командам с такой игрой будет очень сложно оказать сопротивление «Зениту». Да, всякое может быть, но по качеству игры нет команды, способной сейчас конкурировать с питерским клубом», - сказал Кириченко.
|
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Дмитрий Кириченко
Что касается качества игры, то именно у Зенита оно одно из самых низких. Игры нет от слова совсем. Игроки к возобновлению чемпионата не готовы.