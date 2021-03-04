Колосков о ситуации вокруг Тедеско: «Спартак» - не подарок, если честно»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я думаю, руководство «Спартака» уже ищет замену Тедеско, причем наверное ещё с прошлого года, когда он только объявил об уходе. Это очевидно, потому что нет таких руководителей, которые бы сразу этим вопросом не озаботились.

Что касается самого Тедеско, то действительно есть много мнений: кто-то говорит, что нужно было сразу увольнять, кто-то говорит, что нужно оставлять до конца сезона. Говорят, что футболисты знают, что он уйдет, поэтому не дорабатывают, но это абсолютно непрофессиональные мнения, любительские рассуждения. Все игроки - профессионалы, они играют за деньги, за репутацию, за возможность попасть в еврокубки и ещё подзаработать, поэтому какие могут быть ссылки на то, что они не дорабатывают.

Сейчас футболисты уже не играют за тренера, раньше такое было. На мой взгляд, руководство «Спартака» поступило правильно. Назначать кого-то быстро исполняющим обязанности вообще глупо, тогда никакой дисциплины не будет. Мне кажется, Тедеско - хороший тренер, просто может быть он попал не в свою стихию. С его эмоциями здесь тяжело работать, да и «Спартак» - не подарок, если честно. Но то, что руководство оставило его работать до конца сезона, это абсолютно правильный ход», - сказал Колосков.