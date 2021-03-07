Промес – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Сегодня, седьмого марта, «Спартак» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги принимает на своём поле «Краснодар».

Стал известен стартовый состав «красно-белых». Ворота «Спартака» будет защищать Максименко, в обороне сыграют Маслов, Жиго, Джикия и Айртон. Тройка полузащитников – Крал, Умяров и Мозес. А отвечать за атаку будут Промес, Ларссон и Соболев.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

Сегодняшняя победа может позволить «красно-белым» подняться на третье место в чемпионате России, а «Краснодар» пока занимает восьмое место в турнирной таблице.