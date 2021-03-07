Промес – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

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07 Марта 2021, 18:19,
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Сегодня, седьмого марта, «Спартак» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги принимает на своём поле «Краснодар».
Стал известен стартовый состав «красно-белых». Ворота «Спартака» будет защищать Максименко, в обороне сыграют Маслов, Жиго, Джикия и Айртон. Тройка полузащитников – Крал, Умяров и Мозес. А отвечать за атаку будут Промес, Ларссон и Соболев.
Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.
Сегодняшняя победа может позволить «красно-белым» подняться на третье место в чемпионате России, а «Краснодар» пока занимает восьмое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Краснодар, Куинси Промес