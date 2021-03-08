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Уткин: «Краснодар» - адское разочарование»

08 Марта 2021, 11:59,

Бывший футбольный комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин поделился мнением о центральном матче 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром». Команда Доменико Тедеско разгромила «быков» со счетом 6:1.

«Краснодар» - адское разочарование. Проект буксует», - написал Уткин в «Твиттере».

Краснодарская команда, имея в своем активе 31 очко, занимает седьмую позицию в чемпионате России. Коллектив Мурада Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

Следующий матч краснодарцы проведут против «Тамбова» в гостях. Встреча состоится 14-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Василий Уткин
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