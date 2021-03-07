Ларссон: «Удалось добиться победы достаточно просто»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре российской Премьер-лиги.

«Сегодня мы сделали все, чтобы одержать эту победу. Можно сказать, что нам удалось это достаточно просто», - приводит слова Ларссона sport24.

Сегодняшняя победа позволила подопечным Доменико Тедеско подняться на третье место в российской Премьер-лиге.

23-летний шведский нападающий сыграл двадцать один матч за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал пять голевых передач. Контракт Ларссона с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.