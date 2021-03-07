Ларссон: «Удалось добиться победы достаточно просто»

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07 Марта 2021, 23:29,
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре российской Премьер-лиги.
«Сегодня мы сделали все, чтобы одержать эту победу. Можно сказать, что нам удалось это достаточно просто», - приводит слова Ларссона sport24.
Сегодняшняя победа позволила подопечным Доменико Тедеско подняться на третье место в российской Премьер-лиге.
23-летний шведский нападающий сыграл двадцать один матч за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал пять голевых передач. Контракт Ларссона с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон