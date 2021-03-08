Глушаков раскрыл секрет успеха «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», прокомментировал разгромную победу подопечных Доменико Тедеско над «Краснодаром» в центральном матче 21-го тура Премьер-лиги.

«Некоторые игроки приехали ко мне, в бане посидели и уже выигрывают. Вот в чем дело, оказывается. Я всегда рад видеть друзей», - сказал полузащитник изданию Sport24.

Напомним, что поединок завершился со счетом 6:1 в пользу «красно-белых».

После 21-го тура «Спартак» набрал 38 очков и занимает третье место в Премьер-лиге. «Краснодар» с 31 баллом находится на седьмой строчке.