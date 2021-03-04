Йиранек предложил «Спартаку» не тянуть с увольнением Тедеско

Экс-игрок «Спартака» Мартин Йиранек считает, что главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско исчерпал кредит доверия и предлагает решить проблему радикальным методом. Чешский футболист уверен, что в руководстве клуба уже есть предположения о том, кто сможет заменить Тедеско, несмотря на то, что поиски хорошего тренера на этом этапе сезона - неблагодарное занятие.

- Впрочем, если у «Спартака» уже есть какой-то вариант, тогда, возможно, и надо делать замену, если случится еще одно поражение, - приводит слова Йиранека «Рейтинг Букмекеров».

41-летний футболист добавил, что уверен в том, что неприятности «Спартака» позади, и он начнет побеждать уже с 7 марта, когда сыграет против «Краснодара».