Ойонго, арендованный «Краснодаром» у «Монпелье», пропустит остаток сезона

Защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго, выступающий на правах аренды за «Краснодар», получил серьезную травму, об этом рассказал агент футболиста.

«Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропускает 6 месяцев», - цитирует представителя Ойонго «Спорт-Экспресс».

Напомним, что защитник получил повреждение в дебютном матче за «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева сражались с «Уралом» (2:2). На 33-й минуте первого тайма камерунец появился на поле, а уже в перерыве был заменен. Арендное соглашение Ойонго рассчитано до конца сезона.

Ранее тяжёлую травму получил защитник краснодарцев Кристиан Рамирес.