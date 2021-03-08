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Кафельников: «На фоне защитников «Краснодара» даже полустоячий Мозес будет напоминать Роналду»

08 Марта 2021, 10:42,

Экс-теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников оценил игру нигерийского полузащитника Виктора Мозеса после разгромной победы над «Краснодаром» в рамках 21-го тура чемпионата России. Столичный коллектив уверенно выиграл со счетом 6:1.

«Мозес смотрелся по-другому. Но на фоне защитников «Краснодара» даже полустоячий Мозес будет напоминать Роналду. Надо смотреть, как он играет с другими командами», - сказал Кафельников на канале журналиста Дмитрия Егорова.

Мозес перешел в стан «красно-белых» на правах аренды из лондонского "Челси". Трудовой договор между сторонами рассчитан до лета.

В текущем сезоне РПЛ 30-летний африканец провел 11 поединков, отметившись одним забитым мячом. После 21-го тура Премьер-лиги команда Доменико Тедеско набрала 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виктор Мозес, Евгений Кафельников
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