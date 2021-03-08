Геркус: «Краснодар» - сладкая булочка, поставщик очков»

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08 Марта 2021, 11:41,
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Известный футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост гендиректора московского «Локомотива», отреагировал на поражение «Краснодара» от столичного «Спартака» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Матч завершился победой «красно-белых» со счетом 6:1.
«Краснодар» сейчас сладкая булочка. Поставщик очков», - гласит сообщение Геркуса в «Твиттере».
После разгрома на «Открытие Арене» краснодарская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В рамках 22-го тура чемпионата России подопечные Мурада Мусаева на выезде сыграют против «Тамбова».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Краснодар, Илья Геркус