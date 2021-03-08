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Хендрикс: «Спартак» убил «Краснодар»

08 Марта 2021, 12:09,

Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс, выступающий за московский «Спартак», дал комментарий после встречи с «Краснодаром» в 21-м туре российской Премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 6:1.

«Очень хорошая игра. Что случилось с Краснодаром? Мы их убили», - сказал футболист в беседе с корреспондентом издания «Спорт-экспресс».

«Спартак» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

В следующем туре команда Тедеско на выезде встретится с «Динамо». Дерби пройдет 13-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Краснодар, Йоррит Хендрикс
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