Умяров - о разгроме «Краснодара»: «Один из моих лучших матчей за «Спартак»

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08 Марта 2021, 11:33,
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Полузащитник Наиль Умяров прокомментировал феерическую победу московского «Спартака» над «Краснодаром» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» переиграли «быков» со счетом 6:1.
«Самое главное, что команда добилась победы. Наш план сработал. По содержанию игры и по тактике это один из моих лучших матчей за «Спартак», - рассказал 20-летний хавбек на канале журналиста Дмитрия Егорова.
В текущем сезоне чемпионата России Умяров принял участие в 17 встречах, отдал три голевые передачи и получил пять желтых карточек.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Наиль Умяров