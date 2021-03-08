Умяров - о разгроме «Краснодара»: «Один из моих лучших матчей за «Спартак»

Полузащитник Наиль Умяров прокомментировал феерическую победу московского «Спартака» над «Краснодаром» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» переиграли «быков» со счетом 6:1.

«Самое главное, что команда добилась победы. Наш план сработал. По содержанию игры и по тактике это один из моих лучших матчей за «Спартак», - рассказал 20-летний хавбек на канале журналиста Дмитрия Егорова.

В текущем сезоне чемпионата России Умяров принял участие в 17 встречах, отдал три голевые передачи и получил пять желтых карточек.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.