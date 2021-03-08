Победа над «Ренном» подарила Мусаеву полгода, но отняла их у «Краснодара»

Начало 2021 года лишь подсветило проблемы «Краснодара», главная из которых — Мурад Мусаев. Однако до лета смены тренера ждать уже не стоит. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем «Краснодара».

Давайте просто представим на секунду, что на месте «Краснодара» оказался бы более медийный клуб — тот же «Спартак», «Зенит», ЦСКА или «Локомотив». После поражения 1:6 на фоне вылета из Кубка России и Лиги Европы от не самых сильных тренеров только и было бы разговоров о необходимой смене тренера. Мусаева спасает, что «Краснодар» продолжает оставаться региональным клубом, но суть та же. «Быкам», конечно, нужен новый наставник.

По данным СМИ, Сергей Галицкий в конце прошлого года думал о смене тренера. Однако потом «Краснодар» Мусаева отыграл «Ренн», пробившись в Лигу Европы, и добился нескольких побед в Премьер-лиге. Уволить после этого своего собственного воспитанника Мусаева рука не поднялась. Видимо, зря ...

Мусаева можно критиковать за 1:6 от «Спартака». Списывать это на кадровые проблемы нельзя. Отсутствие профильного крайнего защитника и наличие молодого вратаря — не оправдание за такие действия в центре обороны. И не в них причина, что «быки» стартовые 15 минут не могли выйти со своей половины поля. А четвёртый гол — это вообще что-то из области любительского футбола, когда после выноса соперник с середины поля убегает один на один с вратарём.

Однако дело не в одном матче. «Краснодар» ведь уже стабильно показывает довольно невзрачный футбол и не добивается результата. Списывать это только на кадровые проблемы не стоит. У «быков» очень большой ростер, так что игроков в целом у команды хватает. «Краснодар» просто плохо играет. В предыдущие два года команда на фоне кризиса в «Спартаке» и ЦСКА забиралась на третье место, но была довольно далека от «Зенита» и «Локомотива» по своему уровню. Сейчас «быки» играют не намного хуже себя двух предыдущих сезонов, просто конкуренция обострилась, и «Краснодар» провалился.

Стоит ли менять Мусаева? Конечно, да. «Краснодару» для развития нужен тренер со своими мыслями, который сможет выстроить баланс между линиями и дать толчок развитию. Однако сейчас тушить пожар уже поздно. Едва ли кто-то может гарантированно исправить ситуацию, а бросаться из огня да в полымя смысла нет.

Интереснее, кто может сменить Мусаева. Галицкий хочет русскоговорящего тренера, что сужает потенциальный круг кандидатов. Валерий Карпин, Владимир Федотов? Но оба сейчас и сами при работе. Гаджи Гаджиев? Интересно, но готов ли он ещё к одному бою в 75 лет? Вот и вырисовывается фамилия Олега Кононова, который когда-то ярко работал на юге. Вероятно, главная проблема «Краснодара» как раз и состоит в поиске сменщика Мусаева. Уволить легко, а вот найти замену... Тем не менее шаг этот необходим, чуда ждать не стоит.

Андрей Центров