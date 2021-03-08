Победа над «Ренном» подарила Мусаеву полгода, но отняла их у «Краснодара»

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08 Марта 2021, 08:40,
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Начало 2021 года лишь подсветило проблемы «Краснодара», главная из которых — Мурад Мусаев. Однако до лета смены тренера ждать уже не стоит. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о будущем «Краснодара».
Давайте просто представим на секунду, что на месте «Краснодара» оказался бы более медийный клуб — тот же «Спартак», «Зенит», ЦСКА или «Локомотив». После поражения 1:6 на фоне вылета из Кубка России и Лиги Европы от не самых сильных тренеров только и было бы разговоров о необходимой смене тренера. Мусаева спасает, что «Краснодар» продолжает оставаться региональным клубом, но суть та же. «Быкам», конечно, нужен новый наставник.
По данным СМИ, Сергей Галицкий в конце прошлого года думал о смене тренера. Однако потом «Краснодар» Мусаева отыграл «Ренн», пробившись в Лигу Европы, и добился нескольких побед в Премьер-лиге. Уволить после этого своего собственного воспитанника Мусаева рука не поднялась. Видимо, зря ...
Мусаева можно критиковать за 1:6 от «Спартака». Списывать это на кадровые проблемы нельзя. Отсутствие профильного крайнего защитника и наличие молодого вратаря — не оправдание за такие действия в центре обороны. И не в них причина, что «быки» стартовые 15 минут не могли выйти со своей половины поля. А четвёртый гол — это вообще что-то из области любительского футбола, когда после выноса соперник с середины поля убегает один на один с вратарём.
Однако дело не в одном матче. «Краснодар» ведь уже стабильно показывает довольно невзрачный футбол и не добивается результата. Списывать это только на кадровые проблемы не стоит. У «быков» очень большой ростер, так что игроков в целом у команды хватает. «Краснодар» просто плохо играет. В предыдущие два года команда на фоне кризиса в «Спартаке» и ЦСКА забиралась на третье место, но была довольно далека от «Зенита» и «Локомотива» по своему уровню. Сейчас «быки» играют не намного хуже себя двух предыдущих сезонов, просто конкуренция обострилась, и «Краснодар» провалился.
Стоит ли менять Мусаева? Конечно, да. «Краснодару» для развития нужен тренер со своими мыслями, который сможет выстроить баланс между линиями и дать толчок развитию. Однако сейчас тушить пожар уже поздно. Едва ли кто-то может гарантированно исправить ситуацию, а бросаться из огня да в полымя смысла нет.
Интереснее, кто может сменить Мусаева. Галицкий хочет русскоговорящего тренера, что сужает потенциальный круг кандидатов. Валерий Карпин, Владимир Федотов? Но оба сейчас и сами при работе. Гаджи Гаджиев? Интересно, но готов ли он ещё к одному бою в 75 лет? Вот и вырисовывается фамилия Олега Кононова, который когда-то ярко работал на юге. Вероятно, главная проблема «Краснодара» как раз и состоит в поиске сменщика Мусаева. Уволить легко, а вот найти замену... Тем не менее шаг этот необходим, чуда ждать не стоит.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
ай.. ясно же что дедушка тут лучше всех разбираеца в фуцболе.. про слуцкера говорил.. про федота и возвращение пинжака (ранее) говорил.. про ино-тренера тоже говорил.. таперича по порядку..
1. единственный нормуль-кандидат из действующих наших тренеров - слуцкий.. но пойдет ли он в краснодыр.. тут вопрос канеш интересный.. денежный эквивалент это немаловажный вариант но не совсем все решающий.. слуцкий тренер амбициозный.. и ему нужна стратегия развития клуба.. сможет ли он в нее вписаться на условиях галюни - не уверен.. а хозяин думается трансферные запросы этого тренера не потянет.. канеш этот проект попривлекательнее рубиновского.. и все же..
2. пинжака отбрасываю сходу.. и про реку вспомните.. а самое главное про соперника который сидит на берегу той самой реки.. ))) федот - кажеца неплохой но слишком рисковый вариант.. можно еще пару-тройку лет потерять.. а это почти крах для амбиций владельца.. тут ошибок быть не должно..
3. второй по силе кандидат после слуцкого - карпуха.. ))) кажется чувак с его характером как раз может прийтись ко двору безбашенным южанам.. но как уживеца он с головой - вот это вопрос.. он не тихий мусай.. к тому же в ростове у него пока идет.. но я считаю карпуху не то что слабым тренером, но уровня - чуть выше середняка.. в основном понты, кое-где везуха и тп.. а в остальном - на выходе будет пшик.. ростов скоро покажет.. )))
4. ино-тренер.. как писал давеча - тут нужен уровень если не топ то конечно и не уровень петреску и прочая.. молодой-амбициозный с краснодырской м0лодежью работать не будет.. ему трансферы подавай.. условному старому-пердуну тем более.. я бы вообще исключил ино-тренера из коллекции открыток.. )))
пс.. ну а если, мало ли, слуцкий или карпуха клюнут, то в стратегии развития команды нужно будет все менять - и тады получается, что они не подходят под данный проект.. поэтому остается - мусай и только мусай.. )))
в дополнение.. еще не факт шо галюня предложит больше чем платит рубин..
Так видно же, что как коуч -Мусаев ноль!
Я бы ещё обратил внимание на Слуцкого.Не плохой вариант.Опыта у него хватает.
Менять Мусаева необходимо сейчас.До конца сезона 9 туров.Команда встряхне́тся.А до зоны еврокубков всего 6 очков.И на мой взгляд нужен европейского уровня тренер.Переводчика нанять не проблема.Можно подумать Гус когда сборную России тренировал то русский знал.