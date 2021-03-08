Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» строит новое убийственное атакующее трио

08 Марта 2021, 08:38,

Нападение «Спартака» уничтожило «Краснодар». Все шесть мячей в ворота «быков» забили игроки атакующей линии «красно-белых». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча.

«Спартак» и «Краснодар» регулярно в очных матчах устраивают пиршество атакующего футбола и часто дарят большое количество голов. Тем не менее едва ли кто-то ожидал, что мартовский матч получится таким — обе команды подошли в плохом состоянии.

Оправдывать разгром «Краснодара» кадровыми проблемами смысла нет. В конце концов у «быков» по именам была очень даже боеспособная команда и даже с неплохим резервом. И не надо переоценивать действия «быков» во второй половине — вся активность случилась уже после счёта 0:2. Более того, стоило «Краснодару» забить, как «Спартак» мгновенно включился. Так что не надо умалять достоинства «красно-белых» — в пух и прах была разнесена, может, и проблемная, но довольно хорошая команда.

Интереснее поговорить о «Спартаке». После двух неудачных матчей Доменико Тедеско вернулся к расстановке с тремя центральными защитниками, но вот в атаке было одно важное изменение. Мы наконец-то увидели, что в тройке центральных полузащитников один был заточен на атаку, а не на оборону, как ранее. Как итог, «Спартак» получил атакующее трио.

В старте вышли Промес, Соболев и Ларссон, по ходу матча место голландца занял Понсе. Именно эта четвёрка и забила все шесть голов, при этом швед и голландец ещё и отметились ассистами. Это очень показательно. Когда летом в «Спартак» приходил Александр Кокорин, многие удивлялись, зачем команде четыре нападающих на два места в атаке. По сути, в первой половине сезона Тедеско именно так в большинстве случаев и использовал свои кадры, лишь обновляя атаку по ходу матча.

Промес дал возможность сделать схему более подвижной. Голландец в большей степени, чем его партнёры, умеет играть в подыгрыше. Но это лишь одна сторона медали. За счёт Промеса действия в атаке становятся подвижнее, и до его замены трио в нападении активно менялось местами.

Отдельно хочется отметить, что Ларссон и Промес находят общий язык — именно они на пару организовали второй и третий гол в ворота «Краснодара», которые решили исход поединка. При этом не стоит забывать Соболева, который, собственно, и завершил комбинацию шведа и голландца, когда расстрелял Агкацева.

Наблюдения за действиями спартаковского атакующего трио легко привели к одной аналогии. В постчемпионский сезон в ноябре-декабре при Массимо Каррере в «Спартаке» зажигало трио Промес - Луис Адриано - Зе Луиш. В том же «Краснодаре» это хорошо помнят, когда эта троица забила четыре гола «быкам» в гостях. И вот в марте случилась своеобразная реинкарнация той связки.

В отличие от того времени, сейчас у Тедеско есть одно большое преимущество. У немца есть Понсе, который может подменить Соболева или Ларссона. Аргентинец это наглядно показал, забив, выйдя на замену.

Шутка ли, у «Спартака» вырисовывается самая грозная атака во всем чемпионате! Правда, в этом трио очень многое заточено на роли Промеса, который может действовать в оттяжке. Тем не менее «Спартак» может похвастаться трио, которое может разрывать любую оборону и при этом имеет одного исполнителя для усиления в резерве.

Конечно, в игре «Спартака» не всё так безоблачно — с центральной осью что-то делать надо. Не стоит списывать проблемы в середине поля на отсутствие Зобнина, так как проблема у «красно-белых» в отсутствии нормального опорного полузащитника.

С другой стороны, «Спартак» показал очертания команды, которая может вскоре появиться. Если москвичи найдут сильного опорного полузащитника (вместо Крала, которым интересуются в Англии) и усилят правый край обороны, то с таким атакующим трио можно ставить самые высокие задачи.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (5)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
3
jUMPER
08 Марта 2021, 10:43

Ну всё, полетели шапки...))) Свинарник ликует...)))

0
Dimauskas
08 Марта 2021, 10:26

Красно-белый номер первый! С победой всех!

0
Ангелов Вячеслав
08 Марта 2021, 10:06

СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! Останавливаться не будем. Добьём и Динамо! Теперь до конца сезона без поражений!!! СПАРТАК ВПЕРЁД!!!

2
Николаев Алексей
08 Марта 2021, 09:52

Что там мясные строят? Эти построения только до первой встречи с армейцами или с Зенитом!

3
jUMPER
08 Марта 2021, 10:45

Вся эта конструкция развалится при первом дуновении ветерка...))) Раз в год и палка стреляет...)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола