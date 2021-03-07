Пять лучших игроков «Спартака», которые унизили «Краснодар» с теннисным счётом 6:1

Оценки футболистам Доменико Тедеско

«Спартак» оправдался за два предыдущих поражения. Переоценивать значимость 6:1, конечно не стоит. Состав «Краснодара» очень далёк от оптимального, да и желание «быков» играть с позиции силы сыграло на руку схеме Тедеско. Но как же не восхищаться командой после победы 6:1? Да и повержен не кто-нибудь, а единственный представитель евровесны от России. Правда, кампанию «Краснодара» хорватское «Динамо» свернуло быстро. А с такой игрой мы вряд ли скоро увидим «быков» в Европе.

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам - 22:12, в створ – 13:4, угловые – 4:3. Кто же оказался лучшим среди игроков «Спартака»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,0. Сегодня футболистам «Спартака» как-то странно ставить плохие оценки, но к обороне есть вопросы. Всего однажды спас и Максименко, парировавший только опасный удар Вандерсона. Ионов сам пробил в перекладину, невероятный удар Газинского потащить было сложно.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. И мы продолжаем выставлять средние оценки обороне «Спартака». Джикия заметно сдал в последних матчах и сегодня тоже не смотрелся глыбой в центре обороны. Дважды упустил Ари, однажды Вандерсона на рандеву с Максименко. Не делал качественных отборов или спасений.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 8,0. В отличие, кстати, от Жиго. Самуэль был очень хорош. Накрыл удар Вильены, когда уже Максименко был отыгран, спас «Спартак» от верного гола. А ещё на счету Жиго шесть отборов и десять выигранных единоборств. Краснодарцы просто боялись оказываться рядом с Самуэлем.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,5. Неплохо смотрелся Маслов, игравший максимально просто. Не дал развернуться Классону, совершил четыре отбора и даже начинал атаки. На счету Павла четыре точные диагонали из пяти. Правда, сами партнёры подключали Маслова очень редко.

АЙРТОН – 6,0. На левом фланге сегодня оказывались то Умяров, то Соболев, то Промес. Айртону просто не хватало места разбежаться. Невероятно малое для бразильца количество подключений и удачного дриблинга. Айртон сегодня совсем не обострял, фланг выиграли без его участия.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. А вот Мозес регулярно забрасывал мяч в штрафную площадь и даже как-то странно, что Виктор ушёл с поля без голевой передачи. Зато он может сказать, что начал две голевые атаки своими диагоналями, что тоже неплохо.

АЛЕКС КРАЛ – 7,0. Теперь переходит к авторам голевых передач. Алекс Крал вырезал отличный кросс на Эсекьеля Понсе в концовке матча, но и до этого играл полезно. Три перехвата, два отбора, две ключевые передачи в развитие атаки.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 8,0. Передача Умярова ценится куда выше. Ничего ещё не было решено, когда Наиль переместился на левый фланг и оттуда выдал отличный навес на Александра Соболева. По истечении часа игры Умяров сделал и второй ассист, бросив в прорыв Ларссона. Всего у Наиля четыре обостряющие передачи за матч.

КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Два балла за результативность забирает и Куинси Промес. Сначала отличился после гениальной передачи Джордана Ларссона, а затем и сам ассистировал партнёру, позволив отличиться Соболеву. Стоит отметить, что сегодня Промес в отличие от игры против «Рубина» гораздо меньше брал игры на себя, но был более полезен.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Не зря Тедеско на лавку усадил Понсе. Очень заряженным вышел на игру Соболев. Открыл счёт на старте матча, грамотно откликнувшись на кросс Умярова, а затем добил «Краснодар» на исходе часа игры. Много боролся Александр за верховые мячи, прессинговал, выполняя к тому же оборонительную работу.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 9,0. Швед просто феноменален. Каждое его касание до невозможности обостряет игру. Одной передачей порвал оборону «Краснодара», создав шанс на гол для Промеса, а в концовке сделал дубль, не позволив защитникам даже помечтать, что они могут его догнать и обезвредить. На добивании тоже сориентировался молниеносно.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 7,0. Гол Понсе, конечно, в основном заслуга Алекса Крала, но и Эсекьеля нужно отметить. Аргентинец вообще неплохо боролся после выхода на замену, дважды даже отобрал мяч, отрабатывая в обороне.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ – б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

ДМИТРИЙ МАРКИТЕСОВ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.