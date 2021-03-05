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Червиченко: «Хабиб в футболе — это как Промес в октагоне»

05 Марта 2021, 15:20,

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко не верит в то, что чемпион ММА Хабиб Нурмагомедов будет играть в первой команде «красно-белых».

«Хабиб в футболе — это как Промес в октагоне. Каждый должен заниматься своим делом. Много ли борцов, умеющих хорошо играть в футбол, теннис и т.д.?», - заявил Червиченко Sport24.

Напомним, что в московском «Спартаке» нередко говорят о возможности задействовать Нурмагомедова в официальных матчах и предлагали ему принять участие в сборе с командой. Сам Хабиб считает, что ему нужно около полугода тренировок перед дебютом в форме с ромбом на груди.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Андрей Червиченко, Хабиб Нурмагомедов
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