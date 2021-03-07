Соболев отличился в свой день рождения, а Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак»

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07 Марта 2021, 19:17,
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В рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своём поле принимает «Краснодар».
Уже на второй минуте гол в свой день рождения забил нападающий «красно-белых» Александр Соболев, воспользовавшийся прекрасной подачей Наиля Умярова. А на восьмой минуте преимущество удвоил форвард Куинси Промес, реализовавший выход на рандеву с Агкацевым. Это первый гол для голландца после возвращения в «Спартак».
Идёт лишь одиннадцатая минута встречи, «Спартак» впереди со счётом 2:0.
В случае сегодняшней победы подопечные Доменико Тедеско поднимутся на третье место в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Александр Соболев
Саня молодец! С днюхой! У спартака опять огромные проблемы.
15 минут хорошей игры, а затем стагнация- центр поля провален, в защите огромный бардак, проигрыши в единоборствах и.. Одним словом будь Краснодар поудачнее и счет мог быть уже 2:4 в пользу команды с Кубани. Похоже Тедди вообще не работает над физикой, а в единоборствах спартаковцы выглядят ужасающе. Нет плотной игры , разряженные зоны.. просто удручающе.
Тэдеско вон из Спартака.