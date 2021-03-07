Соболев отличился в свой день рождения, а Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак»

В рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своём поле принимает «Краснодар».

Уже на второй минуте гол в свой день рождения забил нападающий «красно-белых» Александр Соболев, воспользовавшийся прекрасной подачей Наиля Умярова. А на восьмой минуте преимущество удвоил форвард Куинси Промес, реализовавший выход на рандеву с Агкацевым. Это первый гол для голландца после возвращения в «Спартак».

Идёт лишь одиннадцатая минута встречи, «Спартак» впереди со счётом 2:0.

В случае сегодняшней победы подопечные Доменико Тедеско поднимутся на третье место в российской Премьер-лиге.