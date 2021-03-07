Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Соболев отличился в свой день рождения, а Промес забил первый гол после возвращения в «Спартак»

07 Марта 2021, 19:17,

В рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своём поле принимает «Краснодар».

Уже на второй минуте гол в свой день рождения забил нападающий «красно-белых» Александр Соболев, воспользовавшийся прекрасной подачей Наиля Умярова. А на восьмой минуте преимущество удвоил форвард Куинси Промес, реализовавший выход на рандеву с Агкацевым. Это первый гол для голландца после возвращения в «Спартак».

Идёт лишь одиннадцатая минута встречи, «Спартак» впереди со счётом 2:0.

В случае сегодняшней победы подопечные Доменико Тедеско поднимутся на третье место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
sanay
07 Марта 2021, 20:06

Саня молодец! С днюхой! У спартака опять огромные проблемы.
15 минут хорошей игры, а затем стагнация- центр поля провален, в защите огромный бардак, проигрыши в единоборствах и.. Одним словом будь Краснодар поудачнее и счет мог быть уже 2:4 в пользу команды с Кубани. Похоже Тедди вообще не работает над физикой, а в единоборствах спартаковцы выглядят ужасающе. Нет плотной игры , разряженные зоны.. просто удручающе.
Тэдеско вон из Спартака.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
«Атлетико» Мадрид - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
«Атлетико» Мадрид - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола