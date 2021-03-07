Билялетдинов: «Отставка Мусаева ничего не поменяет»

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07 Марта 2021, 23:21,
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что отставка главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева не повлияет на результаты клуба.
«Отставка ничего не поменяет. Отставят, другого поставят, но ничего не изменится», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
Сегодня «Краснодар» проиграл на выезде московскому «Спартаку» (1:6), впервые пропустив шесть мячей в чемпионате России.
После двадцати одного тура подопечные Мурада Мусаева занимают лишь восьмое место в российской Премьер-лиге, отставая от идущего первым «Зенита» уже на одиннадцать зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Динияр Билялетдинов, Мурад Мусаев