Билялетдинов: «Отставка Мусаева ничего не поменяет»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что отставка главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева не повлияет на результаты клуба.

«Отставка ничего не поменяет. Отставят, другого поставят, но ничего не изменится», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Краснодар» проиграл на выезде московскому «Спартаку» (1:6), впервые пропустив шесть мячей в чемпионате России.

После двадцати одного тура подопечные Мурада Мусаева занимают лишь восьмое место в российской Премьер-лиге, отставая от идущего первым «Зенита» уже на одиннадцать зачетных баллов.