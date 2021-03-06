Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен

06 Марта 2021, 09:16,

Очередное громкое высказывание Романа Широкова всколыхнуло российское футбольное медиапространство. Экс-полузащитник сборной России прошёлся по бывшему клубу, в этот раз по «Краснодару». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о высказывании Широкова.

На самом деле в кои-то веки Широков сказал, кажется, очень правильные слова. Он отметил, что у «Краснодара» что-то получается, если всё складывается хорошо, а выгрызать успех «быки» не могут. По сути, Широков отметил, что проблема клуба  — созданные тепличные условия, и с этим сложно поспорить. «Краснодар» обладает шикарной инфраструктурой, большим, по меркам России, бюджетом, но успехов толком нет. Финал Кубка России, третье место в Премьер-лиге, а главным достижением и вовсе считается выход в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию. Согласитесь  — слабовато.

Галицкий отмечал, что для него чемпионство и трофеи не являются главной целью, что он хочет видеть красивую игру в исполнении своей команды. В итоге «Краснодар» становится заложником красивого фасада, за которым скрываются проблемы.

Кажется, что «Краснодар» строится по законам корпорации, бизнес-империи. Важен пиар, поэтому Галицкий на этапе запуска уделял много внимания прессе, дружил с журналистами, был открытым. Это помогло создать вокруг «Краснодара» позитивную повестку. Правда, теперь мы видим классическую закрытость больших компаний, которые не любят публично говорить о внутренней кухне. В итоге даже банальные вопросы о травмах вызывают в «Краснодаре» раздражение.

Клуб серьёзно вложился в академии под благовидным предлогом развития молодежи. Однако по своей сути  — это продукты собственной торговой марки, которые есть в любом ретейле. За счёт дешёвой себестоимости они приносят хорошую прибыль продавцам, намного больше брендированных товаров. Именно сокращением расходов можно объяснить, почему «Краснодар» постоянно имеет контрактные проблемы с воспитанниками, недовольными своими зарплатами.

А ещё «Краснодар» как большая корпорация слишком высоко ценит лояльность сотрудников. Поэтому воспитанникам академии не стоит мечтать о топ-клубах, разве что об основе «быков». Да и хотеть увеличения зарплаты не стоит, ведь «мы же тебя вырастили». По логике руководителей, надо радоваться уже тому факту, что футболист находится в «Краснодаре».

Назначение Мусаева главным тренером — это тоже шаг, который часто встречается в корпорациях. Зачем искать человека на стороне, который будет входить в курс дела, адаптироваться. Лучше свой, лояльный, да и дешевле это будет.

Проблема в том, что в обычной корпорации легко определить успех — это цифры: выручка, чистая прибыль и так далее. Вот и игру «Краснодара» часто оценивают по каким-то числам: владение мячом, количество ударов, xG в конце концов. Однако для футбола это вообще не главное, потому что есть результат, который абсолютен сам по себе. В отличие от бизнеса, кстати, где нет универсального мерила.

Галицкий хочет видеть красивый футбол, а для этого характер не нужен. Красивый футбол — это оценочное суждение. В конце концов можно 20 матчей сыграть красиво (но не обязательно выиграть) и 10 провалить. Впечатление будет скорее положительное, а результат — нет. Но для создания хорошего впечатления характер не нужен. И зачем он тогда вообще «Краснодару»?

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Краснодар, Сергей Галицкий
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Комментарии (1)
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0
Spirit
06 Марта 2021, 12:12

Автор, а чего пристали к Галицкому.
Построил клуб с нуля на заработанные деньги, отметим не на недрах России, а выстроил нормальный бизнес, который отжали в итоге.
Но человек не уехал в Лондон, не ушел в оппозицию, а продолжил вкладывать деньги в футбол в своем регионе, воспитывать игроков и благоустраивать свой родной город.
И почему он должен воспитанникам платить как в том же Спартаке, цкГ и бомжатне, где живут совсем по другим меркам и там нет людей, которые с нуля выстроили бизнес...
Так что автор, Галицкий делает все правильно и дай бог нам еще пять - шесть таких клубов построенных с нуля, может тогда и РПЛ станет интересно смотреть.
А воспитанникам стоит поднимать оклад, если они выиграют титул, а так появляются жуликоватые агента и начинают ссать в уши, что ты стоишь больше и на этом футбол заканчивается.
Яркий пример последний Чалов, Англия не Англия, а получил первый миллион и перестал забивать...

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