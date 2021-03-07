Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом

«Спартак» и «Краснодар» в предпраздничный вечер выдали противоречивый голевой спектакль.

В самом топовом матче 22-го тура играли неудачно стартовавшие во второй части сезона «Спартак» и «Краснодар». «Красно-белые» подошли к отчётной встрече с двумя поражениями в двух матчах, а «чёрно-зелёные» – с тремя в четырёх и с одной вымученной ничьей. «Спартак» и «Краснодар» претендуют как минимум на просто попадание в еврокубки, но результаты у них настолько нестабильны, что не поддаются прогнозированию.

Перейдём непосредственно к матчу на «Открытие Арене». Спартаковцы не стали откладывать дело не только в долгий, но и в средний ящик. «Красно-белые» открыли счёт, как только затикала вторая минута. Умяров навесил с левого фланга в центральную зону, и Соболев, выигравший второй этаж у Чернова, по дуге закинул мяч в левый угол (1:0).

Где первый, там второй. Было интригой, когда Промес забьёт дебютный гол за «Спартак» после возвращения, и Куинси не заставил долго этого ждать. На восьмой минуте Ларссон, сместившись в центр с левого полуфланга, собрал на себя троих оппонентов и всех их обхитрил, выкатив Промесу пас на рандеву с Агкацевым. Через мгновения вратарь «быков» наблюдал мяч в левом от себя углу, а спартаковская торсида отмечала первый гол Куинси за «Спартак» с августа 2018-го (2:0).

«Краснодар» смотрелся вроде как растерянно, однако ему не привыкать делать попытки камбэка. Классон подал справа, и Ари пробил головой выше створа. Но «Спартак» ответил опаснее, создав два момента в одном флаконе. Мозес прострелил с правой стороны, и Айртон расстреливал чужие ворота, однако попал в Кайо. Атака хозяев продолжилась и завершилась тем, что Ларссон опередил на левой штанге Агкацева и каким-то чудом не попал головой в створ.

«Спартак» не забил быстро третий гол и поменялся с «Краснодаром» ролями, с той лишь только разницей, что гости до перерыва ничего не забили. А моментов визитёры создали достаточно, чтобы сравнять счёт в пером тайме. Судите сами. То защитники хозяев расступились перед Вандерсоном по центру, но в последний момент Джикия всё же выбил мяч у него из-под ног в подкате. То Ионов обыгрался на правом полуфланге с Кабеллой и отправил мяч в перекладину, а рикошет от неё скорректировал снаряд за лицевую. То «быки» разогнали контратаку из центра поля, Кабелла прострелил из левой зоны, и Шапи, заменивший потянувшего мышцу Ари, пробил очень неудачно, толком не попав по мячу. Плюс ещё несколько полумоментов возникло у ворот Максименко.

В перерыве тренеры хозяев не смогли донести до спартаковцев, что нельзя сильно прижиматься к своим воротам. Хотя, казалось бы, столько раз уже «красно-белые» наступали на эти грабли… «Краснодар» в начале второго тайма продолжил доминировать. «Быки» упустили два шанса отличиться с близкого расстояния – Кабелла не пробил Максименко, а Сулейманов – Жиго. Но через несколько минут Газинскому, подобравшему неудачный вынос Умярова, удался потрясающий дальний выстрел в левую девять (2:1).

И вот тут «красно-белые» проснулись, дважды уколов соперника на контратаках. Сначала Чернов проиграл в центре поля борьбу за мяч Ларссону, который подключил вперёд Промеса. Куинси выкатил влево на Соболева, а тот не стал сближаться с Агкацевым, рискуя загубить ситуацию, и на исполнение прекрасно упаковал мяч за шиворот вратарю гостей (3:1). Соболев не просто эффектно оформил дубль, а сделал это в свой 24-й день рожденья.

Всего через три минуты, на 63-й, москвичи установили разгромный счёт. Умяров вынес мяч от своей штрафной, предварительно подработав его себе плечом, а Ларссон убежал от Кабеллы и хладнокровно реализовал выход один на один с Агкацевым, послав мяч в левый угол (4:1).

Если в этом и заключался план «Спартака» – раскатать «Краснодар», когда тот отквитает один мяч, то браво, Тедеско! При цифрах на табло 4:1 «быки», образно говоря, бросили играть, и хозяева вскоре завернули в чужие ворота пятый гол. Крал выполнил навес с правого края, а Понсе продавил Сорокина и пробил головой так, что Агкацев не смог перестроиться и отразить этот удар по центру (5:1).

На «Краснодар» больно было смотреть, а «Спартак» пользовался обстановкой и непринуждённо пробовал забить ещё. С пушкой в исполнении Умярова Агкацев справился, а вот потом… Мозес пробил в центральную часть створа, Агкацев парировал перед собой, и Ларссон спокойно добавил куда надо (6:1).

«Краснодар» был серьёзно наказан за свои системные проблемы в разрушении, и не надо говорить, что всё из-за отсутствия Мартыновича. Ну а спартаковцы, получается, сыграли за Тедеско, и теперь какая-то часть его критиков обязательно переобуется.

Кирилл Иванцов