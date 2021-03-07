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Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом

07 Марта 2021, 20:53,

«Спартак» и «Краснодар» в предпраздничный вечер выдали противоречивый голевой спектакль.

Протокол игры  
Спартак Москва 6:1 Краснодар
(1:0) Соболев Александр Сергеевич 2'    
(2:0) Промес Куинси 8'    
    56' Газинский Юрий (2:1)
(3:1) Соболев Александр Сергеевич 61'    
(4:1) Ларссон Джордан 63'    
(5:1) Понсе Эсекель 75'    
(6:1) Ларссон Джордан 83'    
Максименко Александр Маслов Павел Жиго Самуэль   67'   78' (Кутепов Илья (   78') Джикия Георгий Мозес Виктор Крал Алекс   88' (Маркитесов Дмитрий (   88') Умяров Наиль   87' Айртон Лукас Промес Куинси   70' (Понсе Эсекель (   70') Ларссон Джордан   88' (Бакаев Зелимхан (   88') Соболев Александр Сергеевич   70' (Хендрикс Йоррит (   70')
Запасные: Ребров Артём Селихов Александр Гапонов Илья Ещенко Андрей
Агкацев Станислав Ионов Алексей Кайо Силва Сорокин Егор   86' Чернов Евгений Газинский Юрий   68' (Уткин Даниил (   68') Де Вильена Тонни Вандерсон Кабелла Реми   68' (Олссон Кристоффер (   68') Классон Виктор   68' (Марков Евгений (   68') Ари Феррейра   19' (Сулейманов Магомед-Шапи (   19')
Запасные: Черников Александр Камболов Руслан Городов Евгений Бабурин Егор
07 марта. Стадион "Открытие Арена" (Москва).

В самом топовом матче 22-го тура играли неудачно стартовавшие во второй части сезона «Спартак» и «Краснодар». «Красно-белые» подошли к отчётной встрече с двумя поражениями в двух матчах, а «чёрно-зелёные» – с тремя в четырёх и с одной вымученной ничьей. «Спартак» и «Краснодар» претендуют как минимум на просто попадание в еврокубки, но результаты у них настолько нестабильны, что не поддаются прогнозированию.

Перейдём непосредственно к матчу на «Открытие Арене». Спартаковцы не стали откладывать дело не только в долгий, но и в средний ящик. «Красно-белые» открыли счёт, как только затикала вторая минута. Умяров навесил с левого фланга в центральную зону, и Соболев, выигравший второй этаж у Чернова, по дуге закинул мяч в левый угол (1:0).

Где первый, там второй. Было интригой, когда Промес забьёт дебютный гол за «Спартак» после возвращения, и Куинси не заставил долго этого ждать. На восьмой минуте Ларссон, сместившись в центр с левого полуфланга, собрал на себя троих оппонентов и всех их обхитрил, выкатив Промесу пас на рандеву с Агкацевым. Через мгновения вратарь «быков» наблюдал мяч в левом от себя углу, а спартаковская торсида отмечала первый гол Куинси за «Спартак» с августа 2018-го (2:0).

«Краснодар» смотрелся вроде как растерянно, однако ему не привыкать делать попытки камбэка. Классон подал справа, и Ари пробил головой выше створа. Но «Спартак» ответил опаснее, создав два момента в одном флаконе. Мозес прострелил с правой стороны, и Айртон расстреливал чужие ворота, однако попал в Кайо. Атака хозяев продолжилась и завершилась тем, что Ларссон опередил на левой штанге Агкацева и каким-то чудом не попал головой в створ.

«Спартак» не забил быстро третий гол и поменялся с «Краснодаром» ролями, с той лишь только разницей, что гости до перерыва ничего не забили. А моментов визитёры создали достаточно, чтобы сравнять счёт в пером тайме. Судите сами. То защитники хозяев расступились перед Вандерсоном по центру, но в последний момент Джикия всё же выбил мяч у него из-под ног в подкате. То Ионов обыгрался на правом полуфланге с Кабеллой и отправил мяч в перекладину, а рикошет от неё скорректировал снаряд за лицевую. То «быки» разогнали контратаку из центра поля, Кабелла прострелил из левой зоны, и Шапи, заменивший потянувшего мышцу Ари, пробил очень неудачно, толком не попав по мячу. Плюс ещё несколько полумоментов возникло у ворот Максименко.

В перерыве тренеры хозяев не смогли донести до спартаковцев, что нельзя сильно прижиматься к своим воротам. Хотя, казалось бы, столько раз уже «красно-белые» наступали на эти грабли… «Краснодар» в начале второго тайма продолжил доминировать. «Быки» упустили два шанса отличиться с близкого расстояния – Кабелла не пробил Максименко, а Сулейманов – Жиго. Но через несколько минут Газинскому, подобравшему неудачный вынос Умярова, удался потрясающий дальний выстрел в левую девять (2:1).

И вот тут «красно-белые» проснулись, дважды уколов соперника на контратаках. Сначала Чернов проиграл в центре поля борьбу за мяч Ларссону, который подключил вперёд Промеса. Куинси выкатил влево на Соболева, а тот не стал сближаться с Агкацевым, рискуя загубить ситуацию, и на исполнение прекрасно упаковал мяч за шиворот вратарю гостей (3:1). Соболев не просто эффектно оформил дубль, а сделал это в свой 24-й день рожденья.

Всего через три минуты, на 63-й, москвичи установили разгромный счёт. Умяров вынес мяч от своей штрафной, предварительно подработав его себе плечом, а Ларссон убежал от Кабеллы и хладнокровно реализовал выход один на один с Агкацевым, послав мяч в левый угол (4:1).

Если в этом и заключался план «Спартака» – раскатать «Краснодар», когда тот отквитает один мяч, то браво, Тедеско! При цифрах на табло 4:1 «быки», образно говоря, бросили играть, и хозяева вскоре завернули в чужие ворота пятый гол. Крал выполнил навес с правого края, а Понсе продавил Сорокина и пробил головой так, что Агкацев не смог перестроиться и отразить этот удар по центру (5:1).

На «Краснодар» больно было смотреть, а «Спартак» пользовался обстановкой и непринуждённо пробовал забить ещё. С пушкой в исполнении Умярова Агкацев справился, а вот потом… Мозес пробил в центральную часть створа, Агкацев парировал перед собой, и Ларссон спокойно добавил куда надо (6:1).

«Краснодар» был серьёзно наказан за свои системные проблемы в разрушении, и не надо говорить, что всё из-за отсутствия Мартыновича. Ну а спартаковцы, получается, сыграли за Тедеско, и теперь какая-то часть его критиков обязательно переобуется.  

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Краснодар, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (19)
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0
CELTIC FROST
07 Марта 2021, 22:00

От чего именно, спасли Тедеско? Он через пару месяцев все одно помашет ручкой. 4-й гол -это просто позор для "профи" из Краснодара. мусаев, естественно, аут. и не только из-за этого матча. Спартаковские болельщики могут сколько угодно нахваливать Краснодар, но так- быть таким плюшевым - нельзя,

0
Zenituwka
07 Марта 2021, 21:39

Отличная игра. На такой, голландский манер, кто больше забьет. Только Спартак вышел куражиться, а Краснодар вышел абсолютно не готовый.

0
Sergo
07 Марта 2021, 21:39

Сдулись Арутюняны окончательно

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0
White_Shark
07 Марта 2021, 21:33
Вот это я называю "слив засчитан". Мусаев. Беги.
1
ATAMAN
07 Марта 2021, 21:30

Жду новость об отставке Мусаева.

1
sanay
07 Марта 2021, 21:28

Адекватные болельщики переобуваться не будут. Одна игра еще не о чем не говорит. Это скорее всего был ответ Краснодару за 4:0 в 2014г. Да, во втором тайме Спартак полностью переиграл Краснодар, но начиная с 15-18 минуты Кб выглядели как обычно - проигрыши в единоборствах, зашкаливающее количество неточных передач, бреши и пустоты в обороне, начисто проигранный центр поля. Но пока нет цельной игры и дифирамбы петь, ох как, рано. Команду так и будет лихорадить до конца чемпионата. Поэтому самое лучшее, что может Тэдеско сделать для Спартака это уйти сейчас.. можно доиграть и с временным Хинкелем. Летом Спартаку нужен статусный тренер!
А лакмусовой бумагой будет следующий поединок с Динамо. Вот тогда и можно будет делать предварительные выводы о шансах команды на Лигу чемпионов.

0
CELTIC FROST
07 Марта 2021, 22:02

+

1
Spirit
07 Марта 2021, 21:28

Счет радует, а игра нет.
Посмотрим как будет на следующей неделе.
Промес и Соболев порадовали!!!

3
redwhite1959
07 Марта 2021, 21:15

Обычно после таких поражений тренер проигравшей команды подаёт в отставку! По тому как сегодня безвольно доигрывали "быки" второй тайм зародилась мысль - а не "сливают" ли Мусаева игроки его команды? Конечно - Промес - лидер, которого до него не было. Становится понятно, что ни Зобнин, ни Джикия эту роль не "тянули". "Краснодар" играл сегодня без защиты ( да ещё с юным вратарём ), а потому на половине поля гостей был проходной двор. С "Динамо" это уже не прокатит...

0
Дарт Уилфред
07 Марта 2021, 21:36

мусаев промокашка, а тренер там сам галицкий

1
zurukuk
07 Марта 2021, 21:12

да уж...поздравили кубаноиды своих баб с)

3
SpaM
07 Марта 2021, 21:12

Боже, как приятно смотреть как Бакаев не портит игру в течение 88 минут. Просто бальзам на душу.
В кои-то веки и по Вару равноценно. В ответ на руку Умярова не поставили 100% пенальти на Айртоне.
Всех с красивой, сочной победой.

1
Ginlik
07 Марта 2021, 21:21

Айртон сам споткнулся в штрафной.

1
SpaM
07 Марта 2021, 21:28

Смотри повтор внимательнее. Ему защитник попадает сбоку в колено и из-за этого он спотыкается. Там прекрасно виден контакт.

1
Zenituwka
07 Марта 2021, 21:40

Там контакта и близко не было)

0
Дарт Уилфред
07 Марта 2021, 21:02

краснодыру пора в НФЛ. Будут в свой атакующий футбол с Тосно, Амкаром и Москвой играть.

4
Diman777
07 Марта 2021, 21:00

Интересно давно ли Краснодар перешёл на дворовый футбол?
Возвращение на привычную схему + Промес определённо усилили игру команды, но нужно ещё пара хороших покупок летом, чтобы на что рассчитывать.

4
Fender1988
07 Марта 2021, 20:58

Гейм, сэт энд матч

6
779
07 Марта 2021, 20:54

Сегодня был наш день.
Страшненькая поляна и метель.
Залетало чуть ли не всё, что создавали.
Очень странное построение. Отсутствие Зобнина и Хендрикса, а Крал проводит весь матч в атаке. Кстати, Алекс провёл отличный матч.
Но эта разряженность в опорной скорее всего стала причиной этих чудовищных минут первого тайма, когда нам могли заколотить и три, и четыре. Оборона просто расступалась перед напами Краснодара, как перед дорогими гостями.
Максименко творил чудеса.
Очень важные оба гола Соболева. Первый и тот, который переломил ход матча, который грозил обернуться в потерю очков. И чуть ли не все голы красивые.
Промес сделал фееричным начало матча. Пару раз сработала особо ожидаемая мною связка Промес - Крал.
Краснодар развалился и поэтому такой счёт. Но и атака наша впечатлила. Особенно итог удивителен, если учесть, что половину матча мы панически оборонялись.
С удачной всех победой!

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