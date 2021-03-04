Назначены судьи на матчи «Спартак» - «Краснодар» и «Рубин» - «Зенит» в 21-м туре РПЛ

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04 Марта 2021, 10:42,
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Пресс-служба РФС представила судейские бригады, которые получили назначения на поединки 21-го тура российской Премьер-лиги.
Центральную встречу между столичным «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Виталий Мешков со своими помощниками. На матче «Рубин» - «Зенит» отработает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Матчи 21-го тура чемпионата России состоятся в период с шестого по восьмое марта.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский ЦСКА (37), а топ-3 сенсационно замыкает «Сочи» с 36 очками.
Арбитры на 21-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/zFqWYRItzm— РФС (@rfsruofficial) March 4, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Зенит, Рубин, Краснодар, Сергей Карасёв, Виталий Мешков