Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Назначены судьи на матчи «Спартак» - «Краснодар» и «Рубин» - «Зенит» в 21-м туре РПЛ

04 Марта 2021, 10:42,

Пресс-служба РФС представила судейские бригады, которые получили назначения на поединки 21-го тура российской Премьер-лиги.

Центральную встречу между столичным «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Виталий Мешков со своими помощниками. На матче «Рубин» - «Зенит» отработает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Матчи 21-го тура чемпионата России состоятся в период с шестого по восьмое марта.

В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский ЦСКА (37), а топ-3 сенсационно замыкает «Сочи» с 36 очками.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зенит, Рубин, Краснодар, Сергей Карасёв, Виталий Мешков
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