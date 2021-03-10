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«Спартак»: «Твиттер» в России будет таким же медленным, как защитники «Краснодара»

10 Марта 2021, 13:00,

Пресс-служба московского «Спартак» отреагировал на заявление Роскомнадзора замедлить работу «Твиттера» из-за нарушений законодательства.

«Твиттер» в России будет таким же медленным, как защитники «Краснодара», - гласит сообщение англоязычного аккаунта «красно-белых».

В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Арена» принимал «Краснодар». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 6:1.

В настоящий момент подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Московский коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Краснодар
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Комментарии (1)
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Volond
10 Марта 2021, 15:08

На фига это писать ...

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