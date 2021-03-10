«Спартак»: «Твиттер» в России будет таким же медленным, как защитники «Краснодара»

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10 Марта 2021, 13:00,
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Пресс-служба московского «Спартак» отреагировал на заявление Роскомнадзора замедлить работу «Твиттера» из-за нарушений законодательства.
«Твиттер» в России будет таким же медленным, как защитники «Краснодара», - гласит сообщение англоязычного аккаунта «красно-белых».
В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Арена» принимал «Краснодар». Хозяева отпраздновали разгромную победу со счетом 6:1.
В настоящий момент подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Московский коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Краснодар
На фига это писать ...