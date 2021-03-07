«Краснодар» впервые в своей истории пропустил 6 мячей в чемпионате России

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07 Марта 2021, 20:56,
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В центральном матче двадцать первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своём поле принимал «Краснодар».
«Красно-белые» одержали победу со счётом 6:1. Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории пропустил шесть голов в чемпионате России по футболу.
Стоит отметить, что после возобновления сезона «Краснодар» ещё не побеждал, подопечные Мурада Мусаева проиграли четыре раза и однажды сыграли вничью.
После двадцати одного тура «Краснодар» занимает лишь девятую строчку в российской Премьер-лиги, а победивший сегодня «Спартак» расположился на третьем месте, отставая от лидера на четыре очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Краснодар