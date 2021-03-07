«Краснодар» впервые в своей истории пропустил 6 мячей в чемпионате России

В центральном матче двадцать первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своём поле принимал «Краснодар».

«Красно-белые» одержали победу со счётом 6:1. Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории пропустил шесть голов в чемпионате России по футболу.

Стоит отметить, что после возобновления сезона «Краснодар» ещё не побеждал, подопечные Мурада Мусаева проиграли четыре раза и однажды сыграли вничью.

После двадцати одного тура «Краснодар» занимает лишь девятую строчку в российской Премьер-лиги, а победивший сегодня «Спартак» расположился на третьем месте, отставая от лидера на четыре очка.