Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Краснодар» впервые в своей истории пропустил 6 мячей в чемпионате России

07 Марта 2021, 20:56,

В центральном матче двадцать первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своём поле принимал «Краснодар».

«Красно-белые» одержали победу со счётом 6:1. Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории пропустил шесть голов в чемпионате России по футболу.

Стоит отметить, что после возобновления сезона «Краснодар» ещё не побеждал, подопечные Мурада Мусаева проиграли четыре раза и однажды сыграли вничью.

После двадцати одного тура «Краснодар» занимает лишь девятую строчку в российской Премьер-лиги, а победивший сегодня «Спартак» расположился на третьем месте, отставая от лидера на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Краснодар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола