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Соболев: «Не очень люблю дни рождения, лишнее внимание мне не очень нравится»

07 Марта 2021, 23:13,

Форвард «Спартака» Александр Соболев на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Краснодаром» (6:1).

- День рождения получается идеальным?

- Да, сегодня прямо можно сказать, что лучший день рождения, который мог быть.

- Твоя семья сегодня на стадионе?

- Да, сегодня все мои на стадионе, и папа с сестрой тоже приехали, болели за меня и «Спартак».

- Тебя заменили на 70-й минуте. Остались силы для личного праздника? Как собираешься отметить?

- Время позднее, поэтому сейчас спокойно домой, дома посидим, а завтра, может быть, куда-то сходим и отметим восьмое марта.

- 6:1 - это одна из твоих самых крупных побед в жизни?

- Наверное, да. Помню, 1:6 проигрывал «Ростову» еще в Томске. Так что да, 6:1 - это самая большая.

- Сразу два быстрых гола - это часть плана на игру или очень удачное начало матча?

- Если так говорить, то то, что задумывали, всё то и делали. Поэтому быстро два гола забили, и сегодня игра была прямо очень качественная.

- Последняя победа в декабре тоже была домашней и разгромной. Сейчас забили за все не слишком удачные матчи?

- Наверное. И там серия была, как говорят, из четырех матчей, поэтому забили всё. Я думаю, что это придаст нам еще больше уверенности, и в следующих матчах будем забивать еще и побеждать.

- С самого начала игры был высокий прессинг. Это один из главных факторов победы?

- Я думаю,  что да, что «Спартак» дома должен играть именно вот так, прессинговать, неважно с «Краснодаром», «Тамбовом», мы должны дома доминировать. Болельщики все этого ждут. Сегодня всё, что планировали, всё сегодня получилось. Будем продолжать так же.

- Теперь в календаре РПЛ всегда будешь искать матчи на свой день рождения?

- Особо как-то ко дню рождения так отношусь… не очень люблю, потому что все поздравляют. Лишнее внимание мне не очень нравится.

- Когда тебя поздравляют с победой и дублем, тебе нравится больше?

- Думаю, да.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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