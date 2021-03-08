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«Тут даже я признаю, вы на удивление молодцы!»: Радимов отреагировал на победу «Спартака»

08 Марта 2021, 08:29,

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне главный тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов отреагировал на разгромную победу московского «Спартака» над «Краснодаром» (6:1) в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Ну ладно, красно-белые! Тут даже я признаю, вы на удивление молодцы! Нечего вам предъявить! Банкуйте сегодня», - гласит сообщение специалиста «Твиттере».

По итогам 21-го тура «красно-белые» набрали 38 баллов и поднялись на третье место в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то подопечные Мурада Мусаева (31) располагаются на седьмой позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Владислав Радимов
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