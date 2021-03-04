Орлов отрицательно относится к трансферу Промеса в «Спартак»

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что Куинси Промес принесёт не много пользы «Спартаку», так как вернулся в Россию, чтобы заработать денег. К тому же у «красно-белых» другие проблемы, которые подписанием голландца не решить.

- Кроме Промеса, остальные в команде собраны разными тренерами, и они совершенно не монтируются друг с другом, - сказал Орлов на радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Орлов добавил, что нужно брать пример с «Рубина», который усилился сверхмотивированным Хвичей Кварацхелией, собирающимся вскоре уйти в европейскую команду.

Напомним, что Промес обошелся «Спартаку» в 8,5 - 11 млн евро.