Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Орлов отрицательно относится к трансферу Промеса в «Спартак»

04 Марта 2021, 23:45,

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что Куинси Промес принесёт не много пользы «Спартаку», так как вернулся в Россию, чтобы заработать денег. К тому же у «красно-белых» другие проблемы, которые подписанием голландца не решить.

- Кроме Промеса, остальные в команде собраны разными тренерами, и они совершенно не монтируются друг с другом, - сказал Орлов на радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Орлов добавил, что нужно брать пример с «Рубина», который усилился сверхмотивированным Хвичей Кварацхелией, собирающимся вскоре уйти в европейскую команду.

Напомним, что Промес обошелся «Спартаку» в 8,5 - 11 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Геннадий Орлов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола