Хинкель: «Промес вливается в коллектив, сейчас для него всё новое»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Как проходит адаптация Куинси Промеса к новой команде? Все ждут от него голов. В какой он форме?

- На самом деле каждый день идет ему на пользу. Он вливается в коллектив, сейчас для него всё новое, новые тренеры, новые подходы к работе, да и команда новая. От того состава, который был на момент его ухода из «Спартака», осталось буквально пара игроков.

- Соболев в составе. Почему он, а не Понсе?

- Сегодня выбор пал на Александра, исходя из соперника, стиля его игры, работы и подготовки. Этот выбор всегда не прост. Понсе сегодня на скамейке, но он всегда будет одним из первых, кого мы будем выпускать на игру.