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Хинкель: «Промес вливается в коллектив, сейчас для него всё новое»

07 Марта 2021, 18:47,

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Как проходит адаптация Куинси Промеса к новой команде? Все ждут от него голов. В какой он форме?

- На самом деле каждый день идет ему на пользу. Он вливается в коллектив, сейчас для него всё новое, новые тренеры, новые подходы к работе, да и команда новая.  От того состава, который был на момент его ухода из «Спартака», осталось буквально пара игроков.

- Соболев в составе. Почему он, а не Понсе?

- Сегодня выбор пал на Александра, исходя из соперника, стиля его игры, работы и подготовки. Этот выбор всегда не прост. Понсе сегодня на скамейке, но он всегда будет одним из первых, кого мы будем выпускать на игру.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Андреас Хинкель
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