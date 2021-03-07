Федун: «Краснодар» - комфортная команда»

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07 Марта 2021, 21:29,
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Краснодаром» (6:1) в двадцать первом туре российской Премьер-лиги.
«Краснодар» — комфортная команда. И сами играют, и нам дают», - заявил Федун.
Леонид Арнольдович заявил, что ради таких побед и стоит играть футбол.
После сегодняшней победы «красно-белые» поднялись на третье место в российской Премьер-лиге, отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре зачетных балла, при этом питерцы имеют ещё одну игру в запасе.
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против московского «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Краснодар, Леонид Федун