Федун: «Краснодар» - комфортная команда»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Краснодаром» (6:1) в двадцать первом туре российской Премьер-лиги.

«Краснодар» — комфортная команда. И сами играют, и нам дают», - заявил Федун.

Леонид Арнольдович заявил, что ради таких побед и стоит играть футбол.

После сегодняшней победы «красно-белые» поднялись на третье место в российской Премьер-лиге, отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре зачетных балла, при этом питерцы имеют ещё одну игру в запасе.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против московского «Динамо».