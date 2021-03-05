Хендрикс: «Промес мне больше помогает в Москве»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс на клубном канале в YouTube поделился впечатлениями от пребывания в команде.

- Ты уже успел дебютировать и в чемпионате России, и в Кубке. К сожалению, оба матча для команды сложились неудачно. Ты явно не на такое начало рассчитывал?

- Всегда хочется стартовать с побед. Поражения в Кубке и лиге довлеют над нами, мы должны исправиться. У нас много амбиций и энергии, чтобы выложиться и начать выигрывать со следующих матчей.

- Как тебе российская лига?

- Трудно что-то сказать, потому что я сыграл всего два матча в России. Думаю, что многие недооценивают российскую лигу, насколько она жесткая. Физический уровень в порядке. В России хороший футбол, много кто в Европе заблуждается, когда недооценивает уровень РПЛ.

- Есть что-то супернепривычное для тебя здесь?

- Нет, футбол - это футбол. В каждой стране он одинаковый, везде одни и те же правила. Конечно, обстоятельства иногда бывают трудными, особенно сейчас, зимой: холодно, снег, поля не всегда бывают в хорошем состоянии из-за погоды. Думаю, что это вещи немного отличают российский футбол от остального, но это ни в коем случае не является каким-то оправданием.

- Ребята уже рассказали тебе что-нибудь про «Краснодар»?

- Да, иногда я смотрел их матчи, когда они играли в еврокубках. В составе «Краснодара» есть игрок [Тони Вильена], с которым мы вместе выступали за юношеские сборные Голландии. В последние дни мы анализируем их игру, так что я много знаю об этой команде.

- Ты в команде с января, а Промес вернулся в команду неделю назад. Кто кому помогает адаптироваться?

- Думаю, что в этот раз Промес больше помогает мне, потому что он уже играл в клубе. Он знает много людей, много разных мест, а я же даже месяца не провел, так что мне здесь все в новинку. Если у меня есть какие-то вопросы, то я знаю, что Куинси мне всегда поможет, если я обращусь к нему.

- ПСВ играл с «Аяксом» в воскресенье. Обсуждали ли матч с Куинси?

- Конечно, говорили об игре, но сейчас мы играем за «Спартак». Да, ПСВ и «Аякс» - наши бывшие клубы, так что это забавно, что мы сфокусированы на «Спартаке», и наша цель - начать выигрывать. А вообще, что бы «Аякс» и ПСВ не делали, моя бывшая команда всегда сильнее.

- Почти месяц назад ты женился. Твоя семья уже переехала в Москву?

- Моя семья здесь: жена и двое детей уже в Москве. Других членов семьи, к сожалению, пока невозможно привезти из-за коронавирусных ограничений. Но я очень счастлив, что моя жена и дети со мной - их присутствие сильно упрощает мне жизнь.