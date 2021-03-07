Мусаев: «Самое сложное - справиться против Промеса на поле»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос по составу. Проблемы с фланговыми защитниками. Чернов поправился, а кто будет играть справа?

- Ионов.

- Для него это новая позиция. Как вы пришли к этому решению?

- Он заканчивал прошлую игру на позиции флангового защитника. На сборах пробовали, и у него было небольшое время в «Зените», когда он еще играл. По характеристикам он больше всех подходит на эту позицию, поэтому решили оставить его там. У нас особого выбора не было, Мартынович также получил травму с «Уралом». Поэтому не так много вариантов.

- А у Чернова была легкая травма, несерьезное повреждение?

- Нет, повреждение было серьезное, оно до сих пор доставляет ему трудности, но он может играть.

- Говоря о старте календарного года, неудачная игра в Лиге Европы, вылет из Кубка, ничья с «Уралом». Есть давление на команду и на вас?

- Конечно, когда у тебя амбициозные цели, а ты их не добиваешься, на тебя есть определенное давление. Можно сказать, что мы сами на себя давим, я на футболистов, они сами на себя. Конечно, мы не на это рассчитывали, но нам надо выходить из ситуации, нам нужна одна победа.

- И все изменится?

- Это придаст импульс, сил придаст.

- Говоря о сопернике, в «Спартаке» появился Промес. Вы как-то отдельно готовились к нему? Потому что он главная звезда для «Спартака» и чемпионата России.

- Мы вообще разбираем каждого футболиста соперника. Тем, кто против него играет, мы предоставляем про него информацию, нарезки, понимаем, как он будет играть и что надо делать. Самое сложное - справиться против него на поле.

- Но Ионов справится? Судя по всему, он будет чаще всех против него играть.

- Нам самое важное, чтобы Ионов у нас не оставался один, чтобы у него был страхующий футболист.