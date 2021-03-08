Деменко: «Краснодар» не будет сейчас менять тренера»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко порассуждал насчет будущего Мурада Мусаева на посту главного тренера «быков» в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым.

«Это игра, конечно, может повлиять на его будущее, все может быть. Я немного его как тренера не понимаю. Была проблема с крайними защитниками, Ари тоже сегодня ещё травмировался, почему «Краснодар» не может чуть-чуть отодвинуться и играть от обороны на контратаках? «Краснодар» гнет какую-то свою линию, руководство требует этого, но груз ответственности в какой-то степени лежит на тренере, а потом и на футболистах тоже. Вот здесь я не понимаю эти моменты. То есть «Краснодар», зная, что есть проблемы с составом, хочет выходить и проигрывать 1:6? Мне просто интересно даже, что сейчас будет говорить Мусаев в этой ситуации.

Тренер всегда может перестроить команду, сказать: «У нас есть проблемы, будем от обороны играть». Тем более играли быстрый Вандерсон и Кабелла, и те, кто может хорошо принять мяч. Сегодня наверное это система руководителей, так хотят играть. Но вот и получили. За три игры у «Краснодара» одно очко, а если ещё и Лигу Европы взять, то было пять игр. Наверное надо задуматься, что есть какие-то проблемы.

Но я считаю, что менять тренера сейчас не будут. Кого-то резко ставить - вряд ли. Надо до конца сезона уже дать работать, а уже по окончанию сезона наверное разговор у Галицкого с Мусаевым будет и они обсудят вопрос насчет будущего», - сказал Деменко.