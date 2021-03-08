Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Деменко: «Краснодар» не будет сейчас менять тренера»

08 Марта 2021, 00:26,
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко порассуждал насчет будущего Мурада Мусаева на посту главного тренера «быков» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Это игра, конечно, может повлиять на его будущее, все может быть. Я немного его как тренера не понимаю. Была проблема с крайними защитниками, Ари тоже сегодня ещё травмировался, почему «Краснодар» не может чуть-чуть отодвинуться и играть от обороны на контратаках? «Краснодар» гнет какую-то свою линию, руководство требует этого, но груз ответственности в какой-то степени лежит на тренере, а потом и на футболистах тоже. Вот здесь я не понимаю эти моменты. То есть «Краснодар», зная, что есть проблемы с составом, хочет выходить и проигрывать 1:6? Мне просто интересно даже, что сейчас будет говорить Мусаев в этой ситуации.

Тренер всегда может перестроить команду, сказать: «У нас есть проблемы, будем от обороны играть». Тем более играли быстрый Вандерсон и Кабелла, и те, кто может хорошо принять мяч. Сегодня наверное это система руководителей, так хотят играть. Но вот и получили. За три игры у «Краснодара» одно очко, а если ещё и Лигу Европы взять, то было пять игр. Наверное надо задуматься, что есть какие-то проблемы.

Но я считаю, что менять тренера сейчас не будут. Кого-то резко ставить - вряд ли. Надо до конца сезона уже дать работать, а уже по окончанию сезона наверное разговор у Галицкого с Мусаевым будет и они обсудят вопрос насчет будущего», - сказал Деменко.

 
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев, Максим Деменко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола