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Широков считает, что «Краснодару» не нужно увольнять Мусаева

08 Марта 2021, 11:22,

Экс-игрок множества российских клубов Роман Широков дал интервью после разгромного поражения «Краснодара» от московского «Спартака» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. «Быки» потерпели фиаско со счетом 1:6.

«Отставка Мусаева? А почему он должен уходить? Это лишь один матч. Не вижу смысла сейчас менять его», - рассказал Широков в эфире канала журналиста Дмитрия Егорова.

По итогам 21-го тура чемпионата России краснодарский коллектив набрал 31 балл и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В следующем туре команда Мусаева на выезде сыграет с «Тамбовом». Поединок пройдет в воскресенье, 14-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роман Широков, Мурад Мусаев
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