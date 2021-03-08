Широков считает, что «Краснодару» не нужно увольнять Мусаева

Экс-игрок множества российских клубов Роман Широков дал интервью после разгромного поражения «Краснодара» от московского «Спартака» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. «Быки» потерпели фиаско со счетом 1:6.

«Отставка Мусаева? А почему он должен уходить? Это лишь один матч. Не вижу смысла сейчас менять его», - рассказал Широков в эфире канала журналиста Дмитрия Егорова.

По итогам 21-го тура чемпионата России краснодарский коллектив набрал 31 балл и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В следующем туре команда Мусаева на выезде сыграет с «Тамбовом». Поединок пройдет в воскресенье, 14-го марта.