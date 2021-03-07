Ари получил травму в матче со «Спартаком»

Первый тайм матча двадцать первого тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» выдался насыщенным на события.

На 18-й минуте травму задней поверхности бедра получил нападающий «Краснодара» Ари, вместо него на поле появился Магомед-Шапи Сулейманов.

На данный момент идёт 25-я минута встречи, «Спартак» ведёт со счётом 2:0. Голами отметились Александр Соболев и Куинси Промес.

35-летний Ари сыграл восемь матчей за «Краснодар» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами. Действующее соглашение возрастного нападающего с российским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.