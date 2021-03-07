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Жиго не сыграет с «Динамо»

07 Марта 2021, 20:37,

«Краснодар» играет на выезде против «Спартака» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги.

В середине второго тайма жёлтую карточку за фол в центре поля против Газинского получил защитник «красно-белых» Самюэль Жиго, которая стала для него четвёртой в сезоне. Таким образом, 27-летний француз пропустит матч против «Динамо», который запланирован на тринадцатое марта.

На данный момент идёт 71-я минута встречи, «Спартак» впереди со счётом 4:1.

Жиго сыграл восемнадцать матчей за московский клуб в нынешнем сезоне чемпионата России, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Самюэль Жиго
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Комментарии (1)
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sanay
07 Марта 2021, 21:45

Жиго надо оштрафовать.. так подставить команду перед важней шей игрой с Динамо и получать желтую в центре поля когда игра сделана это, по крайней мере, безрассудно..

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