Жиго не сыграет с «Динамо»

«Краснодар» играет на выезде против «Спартака» в рамках двадцать первого тура российской Премьер-лиги.

В середине второго тайма жёлтую карточку за фол в центре поля против Газинского получил защитник «красно-белых» Самюэль Жиго, которая стала для него четвёртой в сезоне. Таким образом, 27-летний француз пропустит матч против «Динамо», который запланирован на тринадцатое марта.

На данный момент идёт 71-я минута встречи, «Спартак» впереди со счётом 4:1.

Жиго сыграл восемнадцать матчей за московский клуб в нынешнем сезоне чемпионата России, забил три гола и отдал одну голевую передачу.