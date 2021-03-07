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Хинкель: «У команды была правильная реакция на происходящее до этого»

07 Марта 2021, 21:44,

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (6:1) поделился впечатлениями от игры.

- Мы очень рады не только результату, но и тем, как складывалась сама игра, что с самого начала ребята выкладывались на 100% и провели классный матч. Перед матчем было достаточно большое давление со всех сторон. Но тем не менее, подготовка к этому матчу была такой же, как и к другим играм. Я считаю, что у команды была правильная реакция на происходящее до этого. Начали очень активно, высоко прессинговали, забили два быстрых гола. Это нам помогло, потом были моменты, где нам немножко повезло, но если играть так, как сегодня с самого начала, то подобное везение становится достаточно логичным. Мы провели затем несколько хороших контратак, которые сегодня решили исход матча.

- Вы перешли к схеме 3-5-2. Можно ли сказать, что команде так играть комфортнее? Связано ли с переходом на новую схему достаточно большое количество моментов у ворот «Спартака»? Может быть, Маслов, Жиго и Джикия немного отвыкли действовать в такой тройке? Поэтому до третьего забитого мяча было достаточно много моментов у ворот Максименко?

- Да, сегодня мы играли по нашей старой схеме, она достаточно детально знакома ребятам. Другая схема у нас также остается на вооружении, поэтому могу сказать, что футболисты у нас обучены играть по обеим схемам игры. Что касается моментов у наших ворот, не забывайте, что нам противостоял очень хороший соперник, который играл в Европе, очень профессиональная команда. Поэтому моменты у «Краснодара» тоже были. По схеме посмотрим, что будет дальше. В любой момент можем поменять и применить любую из них. В этом моменте мы стали более гибкими.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Андреас Хинкель
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Комментарии (1)
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sanay
07 Марта 2021, 22:07

Обе схемы, особенно вторая, сырые. Так в защите играть нельзя. Будь поудачнее Краснодар в 1-м тайме и могли проиграть. После 15 минут активной игры все развалилось. Переломил игру третий гол Сани Соболева. Не в коем случае нельзя Хинкеля ставить главным летом иначе это будет продолжение Тэдеско.

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