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В «Ростове» опровергают попытку продать Норманна в «Спартак» за 18 млн евро

04 Марта 2021, 23:22,

Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько выступил с репликой по поводу одного из руководителей «Спартака» Дмитрия Попова, который ранее сообщал о возможном трансфере полузащитника ростовчан Маттиаса Норманна.

 - Мы опровергаем слова Дмитрия Попова о том, что «Ростов» просил за Норманна 18 миллионов, - заявил Штанько «Рейтингу Букмекеров».

Штанько также добавил, что Норманн является одним из лидеров клуба, и ростовчане не собирались его продавать.

24-летний норвежец с 2018 года играет в команде Валерия Карпина. В 16 матчах сезона он забил один гол и дважды ассистировал одноклубникам.


 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Ростов, Матиас Норманн, Дмитрий Попов, Денис Штанько
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