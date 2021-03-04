В «Ростове» опровергают попытку продать Норманна в «Спартак» за 18 млн евро

Руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько выступил с репликой по поводу одного из руководителей «Спартака» Дмитрия Попова, который ранее сообщал о возможном трансфере полузащитника ростовчан Маттиаса Норманна.

- Мы опровергаем слова Дмитрия Попова о том, что «Ростов» просил за Норманна 18 миллионов, - заявил Штанько «Рейтингу Букмекеров».

Штанько также добавил, что Норманн является одним из лидеров клуба, и ростовчане не собирались его продавать.

24-летний норвежец с 2018 года играет в команде Валерия Карпина. В 16 матчах сезона он забил один гол и дважды ассистировал одноклубникам.



