Романцев обратился к болельщикам

Тренер Олег Романцев, который перенёс инфаркт, поблагодарил всех за тёплые слова поддержки в непростое время.

«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо. Огромное спасибо болельщикам «Спартака», - написал Романцев в «Инстаграме».

Олег Романцев работал в «Спартаке» с перерывами с 1989 по 2012 год, а также дважды был рулевым национальной команды России. С его именем связаны самые громкие победы «красно-белых» за последние 30 лет.

Напомним, что Романцев попал в больницу во вторник и был экстренно прооперирован. К счастью, экс-наставник «Спартака» идет на поправку.