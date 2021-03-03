Романцев обратился к болельщикам

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03 Марта 2021, 21:32,
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Тренер Олег Романцев, который перенёс инфаркт, поблагодарил всех за тёплые слова поддержки в непростое время.
«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо. Огромное спасибо болельщикам «Спартака», - написал Романцев в «Инстаграме».
Олег Романцев работал в «Спартаке» с перерывами с 1989 по 2012 год, а также дважды был рулевым национальной команды России. С его именем связаны самые громкие победы «красно-белых» за последние 30 лет.
Напомним, что Романцев попал в больницу во вторник и был экстренно прооперирован. К счастью, экс-наставник «Спартака» идет на поправку.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Олег Романцев