Романцева не успели выписать из больницы до выходных

Легендарный наставник «Спартака» Олег Романцев уже думает о выписке после недавно перенесённого инфаркта.

- Состояние хорошее, настрой тоже очень хороший, думал уже все, выпишусь. Но доктора собрались, решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать, - заявил Романцев Sport24.

Таким образом, известный тренер проведет в больнице праздничные выходные и может отправиться домой не раньше 9 марта.

Напомним, что Романцев перенес инфаркт во вторник. Также прославленный специалист поблагодарил болельщиков за слова поддержки после болезни.