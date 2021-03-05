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Романцева не успели выписать из больницы до выходных

05 Марта 2021, 19:08,

Легендарный наставник «Спартака» Олег Романцев уже думает о выписке после недавно перенесённого инфаркта.

- Состояние хорошее, настрой тоже очень хороший, думал уже все, выпишусь. Но доктора собрались, решили, что нужно дождаться всех заключений, только потом выписывать, - заявил Романцев Sport24.

Таким образом, известный тренер проведет в больнице праздничные выходные и может отправиться домой не раньше 9 марта.

Напомним, что Романцев перенес инфаркт во вторник. Также прославленный специалист поблагодарил болельщиков за слова поддержки после болезни.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Олег Романцев
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