Гладилин: «Краснодар» не допустит авантюры в игре со «Спартаком», но всё равно будет ничья

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар».

- Какой результат представляется вам наиболее реальным в предстоящем матче «Спартака» с «Краснодаром»?

- Шансы команд примерно равны, но в связи с домашним полем небольшой перевес на стороне хозяев. Тем более, сейчас разрешили присутствие 50 процентов болельщиков на трибунах. Это большое подспорье. Что касается «Краснодара», он тоже находится в непростой ситуации после того, как неудачно начал вторую половину чемпионата. Но я все равно больше склоняюсь к ничьей. Стиль и манера игры, плюс подбор футболистов у команд примерно одинаковый. Хотя говорить об игре не приходится. Сейчас ее нет ни у одной из этих команд, чтобы у кого-то было преимущество по игре. У «Спартака» преимущество только в домашнем поле и своих болельщиках. Плюс мотивация, которой у «красно-белых» больше.

- В чем сложность игры с «Краснодаром» для «Спартака»?

- У «быков» хорошая, укомплектованная команда, и когда они будут играть с соперником такого же уровня, то не будут допускать авантюры, как это делали во многих матчах, когда больше рисковали, атаковали, а сзади было не все в порядке. Здесь все будет серьезно, на результат.

- «Краснодар» в четырех матчах после возобновления сезона не одержал ни одной победы. Команда в кризисе?

- Возможно. Но кризис здесь скорее психологический. Что-то в команде не так. Много травмированных, еще есть ряд вопросов. Когда бывают такие неудачные серии – это больше психологический момент. Сезон только начался. «Быки» провели сборы. Функционально все футболисты в хорошем состоянии, тем более что они готовились к Лиге Европы. К физическим кондициям претензий быть не может.

- Как оцениваете старт «Спартака»?

- Как неудачный. И дело не только в результатах, что он проиграл на Кубок и в чемпионате. Нет игры. Тренер поломал игру команды, которая хоть как-то проглядывалась.

- Чем поломал?

- Он стал перетасовывать все позиции. Это промах Тедеско. А потом сложно вернуть игру, которой до конца не было. Менять позиции на поле в течение одного матча – это проблема для футболистов. Тедеско надо разобраться самому, что он хочет.

- Как думаете, Промес опять выйдет в старте?

- Да. Это опытный футболист. Он ничего не портил в первой игре, просто еще не освоился до конца. Проблем с ним не будет, я даже не сомневаюсь. Ларссон и Понсе быстро найдут с Куинси общий язык. Здесь нужно думать о других позициях.

- О каких?

- Об обороне и средней линии. Вижу проблему с подыгрывающими футболистами. Много разрушителей. А в созидательной стадии мало организации. «Краснодар» все это учтет, и «Спартаку» будет сложно завершить атаку.

- Но «Краснодар» много пропускает в последних матчах. Ожидаете голов от «красно-белых»?

- Да. Тройка Ларссон-Понсе-Промес в состоянии забить любой обороне, которая у нас есть в чемпионате.

Елена Григорьевская