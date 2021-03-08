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Кафельников: «Защита «Краснодара» - уровень худшей команды РПЛ»

08 Марта 2021, 11:11,

Болельщик московского «Спартака», а в прошлом один из лучших теннисистов мира Евгений Кафельников прокомментировал провальную игру «Краснодара» во вчерашнем поединке. Подопечные Мурада Мусаева были разгромлены на «Открытие Арене» со счетом 1:6

«Мне показалось, что их оборона - уровень худшей команды РПЛ. У них было очень много свободного места, защитники не опекали персонально, был сумбур», - поведал Кафельников в эфире канала журналиста Дмитрия Егорова.

После вчерашнего поражения краснодарский клуб с 31 очком занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок «быки» проведут на выезде против «Тамбова». Встреча состоится в воскресенье, 14-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Евгений Кафельников
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