Коновалов: В матче с «Динамо» вряд ли повторится сценарий «Краснодара»

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от разгромной победы над «Краснодаром» в матче 21-го тура чемпионата России.

- Ожидали, что «Спартак» так прорвет в матче с «Краснодаром»?

- Нет. Всем болельщикам это, конечно, приятно. Это был просто не день «Краснодара». Видно, что у него есть проблемы. Не случайно «быки» не очень хорошо начали этот сезон. Тут видимо, у «Спартака» все совпало: эмоции, физическая готовность. Отсюда и такой счет.

- И все-таки разгром - это больше заслуга «Спартака» или «Краснодара»?

- «Спартака», конечно. Он выглядел сильнее своего соперника.

- Стоит ли болельщикам «Спартака» впадать в эйфорию и ожидать голевой феерии в следующем матче с «Динамо»?

- Болельщики – люди разумные, и никакой эйфории быть не должно. Просто у «Спартака» случился такой день, игра увенчалась разгромным счетом. Теперь на фоне положительных эмоций «красно-белым» очень важно идти дальше победным шагом. Мне кажется, с «Динамо» вряд ли повторится такой голевой сценарий, но реваншистское настроение у подопечных Тедеско будет обязательно. Это еще добавит эмоций. А что касается «Динамо», это не такой романтически настроенный клуб, как «Краснодар», если говорить об игре. Будет, конечно, сложно повторить такой крупный счет, но победы добиться вполне можно.

- Можно ли назвать связку Промес-Ларссон-Соболев самой сильной в нашем чемпионате?

- Ребята пока притираются друг к другу, но это уже сейчас самая быстрая атака нашего чемпионата. Логично ли, что Понсе сел на лавку? Думаю, да.

- Что можно ожидать от «Спартака» в дальнейшем?

- Даже не могу предположить. Чемпионат длинный, и судить по одной игре о том, что будет дальше, очень сложно.

- Что происходит с обороной «Краснодара»? Почему возникают такое провалы?

- Сложно сказать со стороны, но понятно, что у них сейчас идут перестроения. Отсюда и возникают проблемы.

- Можно ли винить молодого вратаря Агкацева в таком количестве пропущенных мячей?

- Понятно, что ему сейчас сложно. Я не могу сказать, что нет его вины ни в одном из голов. Он пока небезупречен. У «Краснодара» явные проблемы во вратарской линии.

- Мусаева пора увольнять, как считаете?

- Это Галицкому надо решать. Не знаю, насколько он рассчитывает на Мусаева. Можно по-разному реагировать на эту ситуацию. Здесь больше психологический вопрос. Но Галицкий находится внутри команды, и ему виднее.

Елена Григорьевская