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Мусаев: «Могли даже повести в счёте, если бы реализовали всё, что было»

07 Марта 2021, 21:23,

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:6) в эфире канала «Матч Премьер».

- Трудно найти комментарий, когда такой счет. Непозволительно так играть, непозволительно такое отношение к нашим болельщикам, нашему руководству. На поле сегодня не было команды. Я думаю, это привело к такому результату. Ужасное начало игры, потом было много моментов, могли даже повести в счете, если бы реализовали все, что было. Отыграв один мяч, нельзя было бежать, открывать столько зон и столько пространства. «Спартак» любит такую игру. Да, мы проиграли, пропустив четвертый гол. Но нельзя так играть концовку, надо доигрывать.

- Вы говорите: «не было команды». С чем это связано? Показалось, что на первых минутах действительно команда не вышла на первый тайм. Откуда такая проблема?

- Сложно ответить. Нет тех эмоций, нет той страсти, которая еще была не так давно, в тех же матчах Лиги чемпионов в конце прошлого года. С чем это связано - я не могу сейчас найти однозначный ответ.

- Это связано с работой тренерского штаба? Это ваша вина, что нет настроя, какой-то искры в команде?

- Конечно, проблема тренерского штаба, что нет настроя, что нет результата. Конечно, это наша проблема.

- Напрашивается вопрос сам по себе. Вы думали, размышляли об отставке? Или в ожидании, что может случиться?

- Это вопрос к руководству клуба. Я бы не хотел сейчас отвечать на него.

- Был момент, когда показалось, что, возможно, игру можно было переломить. Почему такая слабая реализация? Вы могли еще в первом тайме забить пару мячей.

- Трудно сказать. Не хватает концентрации при игре в обороне. Когда мы сами создаем возможности, плохо относимся к моментам. На таком уровне это непозволительно.

- Игра в обороне, которая была, играли очень высоко, и «Спартак» этим пользовался. Не было идеи сыграть чуть-чуть ниже?

- Мы начали игру с 0:2. На восьмой минуте мы проигрывали 0:2, и это требовало большего риска. Если бы мы правильно убирали эти атаки, не было бы такой большой проблемы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Мурад Мусаев
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