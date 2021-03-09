Уткин рассказал, как относится к «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА

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09 Марта 2021, 08:59,
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Популярный футбольный блогер Василий Уткин, ранее работавший комментатором на телевидении, поделился мнением о поединках 21-го тура российской Премьер-лиги.
«Победил «Спартак», которому симпатизирую. Проиграл «Зенит», который не люблю. ЦСКА - все равно», - рассказал Василий в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
За девять туров до завершения сезона петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 42 балла. На втором месте располагается московский ЦСКА с 40 очками в активе. Тройку лидеров замыкает столичный «Спартак» (38).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Василий Уткин
БРАВО ВАСИЛИЙ!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!