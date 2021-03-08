Черданцев: «Не удивлюсь, если Тедеско подписал новый контракт со «Спартаком»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о перспективах немецкого специалиста Доменико Тедеско в московском «Спартаке» после вчерашнего матча с «Краснодаром». «Красно-белые» отпраздновали уверенную победу со счетом 6:1.

«Тедеско стоило получить дисквалификацию, чтобы провести 1,5 часа рядом с владельцем клуба. Проси, что хочешь, в такой момент. Не удивлюсь, если он подписал новый контракт», - гласит сообщение Черданцева в «Твиттере».

Перед зимней паузой в чемпионате России Тедеско заявил, что не собирается продлевать сотрудничество с московским клубом. Контракт между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

После 21-го тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Столичный клуб уступает лидеру четыре балла.